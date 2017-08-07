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18:11 (мск), источник: РБК

Правительство займется пропагандой отказа от абортов

Правительство планирует снизить количество абортов к 2025 году почти на 30%, следует из приоритетного проекта кабмина. Белый дом собирается бороться с абортами при помощи пропаганды.

Источник: AP 2017

Против абортов

Белый дом плани​рует снизить количество абортов за восемь лет почти на 30% — с 20,5 случаев на 1 тыс. женщин фертильного возраста в 2017 году до 16 в 2025 году. Об этом говорится в утвержденном правительством паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Документ опубликован на сайте кабинета министров 7 августа, в понедельник.

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В документе не указаны конкретные механизмы, благодаря которым правительство рассчитывает достичь этих показателей — в паспорте упоминается только «пропаганда отказа от абортов». Как именно будет проводиться пропаганда, неясно, но в плане реализации проекта прописано, что к 1 марта 2018 года кабмин запустит информационно-коммуникационную кампанию по формированию «здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья».

В чем будет заключаться кампания по борьбе с абортами, в Минздраве и представитель вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец не пояснили. РБК ожидает ответа от Голодец и профильного министерства.

Одной пропагандой вопрос снижения абортов не решить, полагает первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Фургал. Он предложил прописать механизм поддержки беременных женщин в трудной жизненной ситуации, например материальной.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев назвал пропаганду отказа от абортов «клерикальным путем», отметив, что в документе ничего не говорится о продвижении грамотной контрацепции.

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Всего на программу по здоровому образу жизни правительство собирается 3,5 млрд руб. По 441 млн руб. в первые три года и 2,6 млрд руб. в последующие пять. Сколько именно из этих денег пойдет на борьбу с абортами, в документе не указано. Не уточнили эту информацию и в Минздраве.

В декабре 2016 года правительство отклонило петицию о выведении абортов из системы ОМС. «Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения», — прокомментировал это решение министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.

В абсолютных числах количество абортов в России в последние годы снижается. В 2016 году оно уменьшилось на 96,3 тыс., падение составляет 13%, рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова. В предыдущие годы число абортов в среднем снижалось на 8%, отмечала министр.

Идеи против абортов

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Осенью 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов. Подписи собирали участники Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы». В поддержку инициативы выступили верховный муфтий России Талгат Таджуддин и уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, против — главный раввин России Берл Лазар. В мае 2017 года наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников) вновь призвал депутатов Госдумы на законодательном уровне запретить аборты.

В сентябре 2016 года депутат Госдумы Витал​ий Милонов поделился планами вывести аборты из системы ОМС. В ноябре патриарх Кирилл заявил, что невозможно запретить аборты, но РПЦ поддерживает их вывод из ОМС.

В начале декабря 2016 года правительство одобрило постановление, согласно которому аборты вносятся в перечень услуг, для проведения которых будет необходимо получать отдельную лицензию. В силу документ вступит в декабре 2017 года.

​Борьба за здоровье

Для выполнения планов по оздоровлению населения правительство примет программы по борьбе с алкоголизмом, курением обычных и электронных сигарет, а также кальянов. Кабмин проведет в СМИ и социальных сетях информкампанию по необходимости вакцинации. Готово государство финансировать профильные НКО, продвигающие здоровый образ жизни.

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Кроме того, Белый дом усилит ответственность работодателей за здоровье сотрудников. К ​20 декабря 2017 года правительство подготовит «меры экономического характера», которые заставят бизнес тщательнее следить за здоровьем персонала. Проекты документов по итогам обсуждения предложений будут готовы к 1 июля 2018 года.

В июле 2017 года стало известно, что Минздрав готов увеличить тариф на ОМС для предприятий, на которых сотрудники не регулярно проходят диспансеризацию. РБК ожидает ответа от пресс-службы ведомства, есть ли у министерства другие предложения по увеличению ответственности компаний за здоровье своих сотрудников. ​

Проект «Формирование здорового образа жизни» рассчитан на восемь лет — до 2025 года.

К этой дате доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, должна вырасти с 36% до 60%, а регулярно занимающихся физкультурой ​— с 34% до 45%.

Доля курильщиков станет меньше на 3,5% и составит 27% от взрослого населения. На 2 л в год должно снизиться и потребление алкоголя — до 8 л литров на человека. Отдельно правительство обратило внимание на пациентов с высоким артериальным давлением. Сейчас среди россиян с этим заболеванием только 35% контролирует свое давление, к 2025 году их должно быть 55%.

За реализацию документа, помимо Минздрава, ответственны министерства сельского хозяйства, спорта, экономического развития, информационных технологий и связи, труда, образования и науки, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, фонд обязательного медицинского страхования и регионы.

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Показатели программы вызывают вопросы, полагает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «Как измерить повышение доли сограждан, “приверженных здоровому образу жизни”? Кто же признается, что он не привержен здоровому образу жизни?» — вопрошает депутат. Из документа правительства следует, что методика оценки «доли граждан, приверженных здоровому жизни», еще не утверждена. Она должна быть сформирована к 1 февраля 2018 года, а к 28 февраля апробирована, после чего показатели программы будут актуализированы.

Воробьев из общества терапевтов назвал правительственный документ рамочным и отметил отсутствие в нем конкретики. «Например, пациентов с высоким артериальным давлением необходимо, в первую очередь обеспечить бесплатными лекарствами. Тогда можно будет говорить о контроле заболевания. В документе про это ничего не указано», — указал эксперт.

Комментарии
7
Борис Борисыч
Вот ,клоунада опять всякую хрень ,вбрасывает...До 2025года...То ,свои самолёты полетят ,в 2025году.Короче---"...караван идёт..."
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Сергей Костенко
Оно бы ещё производством презервативов занялось...
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Александр ....
Так пусть зарплаты поднимут, чтобы люди без труда могли растить детей. А то рубль падает, цены растут, и зарплаты должны расти пропорционально падению рубля. Доллар 30, зарплата 45 000, доллар 60 - зарплата должна стать 90 000... ведь коляски, подгузники, игрушки и т.п. - итальянские, японские, китайские и стоят в зависимости от курса... как люди могут заводить детей если рубль может рухнуть и семье не будет хватать денег!?
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