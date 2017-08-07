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17:12 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов пригрозил чиновникам увольнением за срыв сроков строительства ряда объектов в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу подрядчиков и должностных лиц, ответственных за реконструкцию инженерных сетей на улице Толстого в Симферополе и строительство мостового перехода, который свяжет Ялтинскую объездную с автодорогой Мирное — Дубки. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Глава Республики констатировал, что дела на этих объектах обстоят «из рук вон плохо».

«В самом центре Симферополя, на улице Толстого, где идет реконструкция теплотрассы и водопроводных сетей, в выходные дни и ночное время суток рабочих нет, работы не ведутся. А ведь надо использовать именно это время, когда нет интенсивного автомобильного движения. Но подрядчики не торопятся. При этом уже есть отставание по срокам, допущенное при уволенном в июле министре ЖКХ Сергее Карпове, который курировал этот объект», — заявил Аксенов.

Он отметил, что за данный объект отвечают вице-премьер Владимир Серов и министр ЖКХ Марина Горбатюк. Им поручено контролировать ход работ и ежедневно докладывать о ситуации на объекте.

На строительстве мостового перехода, по словам Аксенова, наблюдается схожая картина.

«В 21 час работали два экскаватора, а те работы, которые можно выполнять в ночное время, не выполнялись. Считаю, что допускать подобные простои в разгар курортного сезона на ключевой трассе, где в результате ремонтных работ создаются пробки, — это верх безответственности», — подчеркнул руководитель региона.

По словам Аксенова, на обоих объектах «подрядчики работают отвратительно», а контроль со стороны должностных лиц «недостаточен».

При этом глава Крыма пригрозил недобросовестным подрядчикам внесением в «черный список» и заверил, что будет регулярно выезжать на эти объекты с проверкой.

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