Аксенов пригрозил чиновникам увольнением за срыв сроков строительства ряда объектов в Симферополе

Источник: РИА "Новости"

Глава Республики констатировал, что дела на этих объектах обстоят «из рук вон плохо».

«В самом центре Симферополя, на улице Толстого, где идет реконструкция теплотрассы и водопроводных сетей, в выходные дни и ночное время суток рабочих нет, работы не ведутся. А ведь надо использовать именно это время, когда нет интенсивного автомобильного движения. Но подрядчики не торопятся. При этом уже есть отставание по срокам, допущенное при уволенном в июле министре ЖКХ Сергее Карпове, который курировал этот объект», — заявил Аксенов.

Он отметил, что за данный объект отвечают вице-премьер Владимир Серов и министр ЖКХ Марина Горбатюк. Им поручено контролировать ход работ и ежедневно докладывать о ситуации на объекте.

На строительстве мостового перехода, по словам Аксенова, наблюдается схожая картина.

«В 21 час работали два экскаватора, а те работы, которые можно выполнять в ночное время, не выполнялись. Считаю, что допускать подобные простои в разгар курортного сезона на ключевой трассе, где в результате ремонтных работ создаются пробки, — это верх безответственности», — подчеркнул руководитель региона.

По словам Аксенова, на обоих объектах «подрядчики работают отвратительно», а контроль со стороны должностных лиц «недостаточен».