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18:01 (мск), источник: "Российская газета"

Шойгу наградил военных за железную дорогу в обход Украины

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приехал в понедельник в Воронежскую область, в расположение 39-й отдельной железнодорожной бригады. Визит главы военного ведомства был приурочен к окончанию строительства стратегически важного участка железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

По словам Сергея Шойгу, строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка «Журавка — Миллерово» несомненно войдет в славную летопись бригады. Дело в том, что этот участок имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны, пояснил министр обороны.

Новым участком будут пользоваться сотни поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, ежедневно. В настоящее время на участке «Журавка — Миллерово» ведется строительство семи железнодорожных станций, идут пусконаладочные работы.

Общая протяженность железнодорожных путей в обоих направлениях на участке составила 277 километров. На участке, отведенном для строительства военным, в общей сложности работали свыше 1700 военнослужащих.

Новая железная дорога, построенная на территории Ростовской и Воронежской областей, позволила соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Соответствующее решение было принято в 2015 году, когда украинская сторона стала чинить препятствия проезду российских поездов по своей территории.

Общая протяженность железнодорожных путей в обоих направлениях на участке составила 277 километров. В работах по строительству был задействован личный состав пяти бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов. На участке, отведенном для строительства военным, в общей сложности работали свыше 1700 военнослужащих. Кроме того, было задействовано около 700 единиц специальной техники.

Глава Минобороны отметил высокое качество проведенных работ и оперативность строительства. «Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Успешно решали задачи государственной важности», — сказал Сергей Шойгу на церемонии вручения командованию 39-й железнодорожной бригады ордена Жукова.

Министр сказал, что врученная награда — это «заслуженная оценка высокой выучки, мужества, стойкости и профессионального мастерства личного состава бригады». Сергей Шойгу поздравил личный состав бригады с вручением высокой государственной награды и с профессиональным праздником — Днем Железнодорожных войск (отмечается 6 августа).

Он напомнил, что сформированная вскоре после Победы в Великой Отечественной войне бригада восстанавливала транспортные артерии страны, возводила крупнейшие стратегически важные железнодорожные магистрали.

В ее послужном списке — строительство БАМ, сооружение подъездных путей к портам Новороссийск и Темрюк, восстановление железных дорог в Чечне и Абхазии, ликвидация последствий наводнения в Крымске, обустройство военной инфраструктуры в Крыму.

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