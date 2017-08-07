Назарбаев: Возможно влияние западных санкций на Казахстан
Президент: Существуют риски. Это надо учитывать.
Президент: Существуют риски. Это надо учитывать.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с
В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности правительства по итогам 7 месяцев текущего года.
Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику экономических показателей развития страны и подчеркнул важность дальнейшей реализации государственных и отраслевых программ.
«В рамках моего поручения Вами был совершен объезд нескольких регионов страны. В целом наблюдается стабильная ситуация. Впереди кампания по уборке урожая. Необходимо провести ее на должном уровне», — сказал президент Казахстана.
Глава государства был проинформирован о росте основных экономических показателей по итогам 7 месяцев и промежуточных итогах реализации программ.
— Рост экономики составил 4,2%. Показатели в сфере производства превысили отметку в 100% во всех регионах страны, за исключением Кызылординской и Мангистауской областей, где снизился уровень добычи нефти. В настоящее время мы ведем работу с этими регионами по задействованию новых резервных источников.
По привлечению инвестиций в основной капитал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 3,7%.
Во всех регионах показатели положительные. Уровень инфляции вырос по сравнению с июнем месяцем этого года на 0,1%. Стоит отметить снижение цен на продукты на 0,5%. Уровень безработицы составил 4,9%, — доложил Б. Сагинтаев.
— Основной рост экономике придает реализация программы «Нурлы жол». В этом году на строительство автомобильных дорог предусмотрено 356 млрд тенге. В этом году уже запущено 600 км дорог. До конца текущего года платными станут 469 км. Первый проект, где была запущена такая система трасса «Астана — Боровое», приносит до 1,5 млрд тенге в год, тем самым окупая средства на ее постройку. Сейчас идет подготовка трассы «Астана — Темиртау» для внедрения этой системы, — сказал
Кроме того, Сагинтаев доложил о результатах выполнения программы «Нурлы жер», в рамках которой в этом году планируется построить 10,2 млн квадратных метров жилья. По информации
Также Президенту Казахстана был представлен отчет по реализации программ в сельском хозяйстве и информация по кредитованию экономики страны.
В завершение Нурсултан Назарбаев поручил продолжить реализацию поставленных перед Правительством и акимами задач, подчеркнув при этом важность сохранения положительной динамики и освоения выделенных средств.
— Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, — сказал глава государства.