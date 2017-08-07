Не место для науки

Основанием для перемены расположения Центрального музея почвоведения в здании Северного пакгауза Биржи, а так же находящихся там помещений СПб научного центра РАН, архива РАН и еще трех научных институтов, может стать письмо руководства Федерального агентства научных организаций (ФАНО России — структура, занимающаяся недвижимостью Академии наук). «Фонтанке» об этом рассказали несколько ученых: радости в научном сообществе такое известие предсказуемо не вызвало. Само письмо есть в распоряжении редакции.

Еще в мае 2017 года в эти академические учреждения пришли документы, в которых руководство ФАНО просило рассмотреть инициативу некоего ООО «ИЦ «Стройэксперт». Как стало известно нашему изданию, испытательный центр предлагал научным организациям переехать (возможно, частично) в другие помещения «улучшенной планировки». По данным «Фонтанки», им предложили адреса на Кременчугской улице и улице Седова — в бизнес-центрах и строящихся зданиях.

А освободить предложено, в частности, помещения на набережной Макарова, 2 (здание Северного пакгауза Биржи на Стрелке Васильевского острова, памятник начала XIX века), а также на занимаемые НИИ помещения на улице Одоевского, 24, к. 2А (недалеко от станции метро «Приморская») и на 17-й линии В. О. д. 52 к. 1.

Однако вполне возможно, что список адресов, которые предложено освободить, этим не ограничивается: «Фонтанке» рассказали, что в разные научные учреждения пришел не один и тот же документ, а несколько разных. Так, один из ученых сообщил «Фонтанке», что Санкт-Петербургский научный центр РАН уже якобы отверг некий предложенный ему вариант переезда, оценив его как неподходящий и очень затратный. «Хотя те, кто это предлагает, я думаю, на расходы не поскупятся», — прибавил источник.

Кроме Архива РАН, СПб научного центра РАН и Центрального музея почвоведения, в документах, подписанных начальником управления федерального имущества ФАНО Игорем Романенко, упоминаются Институт проблем машиноведения, Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова и Институт геологии и геохронологии докембрия РАН.

Кому это выгодно

«Мы сейчас пишем письмо Михаилу Котюкову, руководителю ФАНО, задаем вопросы со ссылкой на эти документы, пришедшие в академические учреждения. Пишем, что, по данным от сотрудников институтов, начали предприниматься меры по их переселению из центра города в другие районы, — рассказал “Фонтанке” Андрей Тимковский, председатель правления Санкт-Петербургского Союза ученых. — Судя по всему, эти действия будут продолжаться. Реакцию руководителей НИИ мы пытались выяснить, но она пока непонятна, видимо они пытаются как-то это все спустить на тормозах. Напомню, что в конце 2016 года истек срок моратория на изменение статуса помещений, занимаемых академическими институтами РАН. Он ранее был объявлен президентом Путиным. Поэтому, видимо, кто-то уже начинает предпринимать такие действия. Уверенности в том, что письма возымеют эффект, у нас, конечно, нет. Но, тем не менее, речь идет о том, что исторические здания в центре Петербурга намереваются использовать по другому назначению, выселив научные организации».

Мы пишем в этом письме, что центр Петербурга славен не только архитектурными шедеврами, но и уникальными учреждениями науки и культуры. И их выселение — это огромный ущерб российской науке и вообще имиджу России. И что переезд связан с огромными затратами, которые лучше было бы направить на иные цели — в том числе на нужды самих этих учреждений. На том месте, где они продолжают пока еще работать, вопреки всем усилиям. Мы просим руководство ФАНО ответить, кому и для чего это выгодно и какова будет судьба этих зданий. Андрей Тимковский Председатель правления Санкт-Петербургского Союза ученых

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН находится во дворе Зоологического музея — на Университетской набережной, д. 1. Санкт-Петербургский научный центр РАН — это знаменитое здание Академии наук XVIII века, созданный Кваренги образец архитектуры эпохи классицизма — Университетская набережная, 5. Институт проблем машиноведения (ИПМАШ) занимает дом 61 на Большом проспекте В. О., построенный после войны. А вот Центральный музей почвоведения имени Докучаева находится по более «лакомому» адресу: Биржевой проезд, 6 — это здание составляет единый комплекс Северного пакгауза Биржи вместе с домом на набережной Макарова, 2, который упоминается в одном из документов, разосланных ФАНО. Именно в нем, кстати, находятся еще два названных в документе НИИ — Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова и Институт геологии и геохронологии докембрия РАН.

Посмотрели — отказались

В Санкт-Петербургском научном центре «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать вопрос, предложив задать его «через секретаря». Однако, со слов Андрея Тимковского, по мнению главного ученого секретаря СПбНЦРАН Григория Дваса, в обращениях «наверх» особого смысла нет.

В Институте геологии и геохронологии докембрия РАН сначала заявили, что «пока» никакого переселения не будет. «Неизвестно это. Все по воде вилами пишем. Уже знаете, сколько лет об этом говорится, что очень хорошее место, так все на это смотрят», — неопределенно пояснили в академическом учреждении. Однако затем отрезали: «Никакого переселения, перестаньте ерунду говорить». И бросили трубку.

Зато директор Института проблем машиноведения Александр Беляев был более откровенен. Он подтвердил, что документ от ФАНО действительно был разослан, и пояснил, что его НИИ «попал в этот список случайно», так как ранее за институтом числился объект незавершенного строительства на 17-й линии В. О. д. 52 к. 1 — именно этот недострой и заинтересовал ФАНО.

«Но это все федеральное имущество. Романенко и замруководителя ФАНО Александр Степанов были здесь 7 июля, мы этот вопрос затрагивали, но о нашем институте речь не шла. На здание на Большом проспекте, 61, где мы находимся, никто не претендует, — пояснил он. — Решается вопрос о недострое на 17-й линии, ФАНО разбирается с Росимуществом по поводу его судьбы».

Нам эта стройка не очень нужна. Она раньше за нами числилось, то есть строили изначально для нашего НИИ, но там строят с 1987 года. Длинная история, потом участок взял “ИВИ-93”, который обанкротился, с 2006 года стройка остановлена. Вообще нам едва хватает бюджетных средств, чтобы свое-то здание содержать. Приходится как-то дополнительно зарабатывать, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Так что взять еще одно здание, да еще недострой, где нет ничего — нам не нужно, пусть был бы другой владелец, мы не против. Андрей Тимковский Председатель правления Санкт-Петербургского Союза ученых

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН нашему корреспонденту сообщили, что «этим делом о переселении занимается Институт химии силикатов — он является главным держателем здания на Макарова, 2», в Северном пакгаузе. По словам ученого секретаря архива Ларисы Бондарь, архив из здания на Университетской, 1 перемещать не собираются, дело идет о тех помещениях, которые у архива имеются именно там, рядом с Биржей.

Светлана Жукова, замдиректора по общим вопросам Института химии силикатов, в оперативном управлении которого находится здание по набережной Макарова, 2, подтвердила, что речь действительно идет о конкретном интересе к Северному пакгаузу. И о том, что переселить хотят все научные учреждения и их филиалы, находящиеся там. «Но пока ничего не происходит. Мы съездили один раз на эти два адреса — на Кременчугскую улицу и на Седова. Все вместе, представители всех НИИ. И ответили, что по техническим параметрам эти здания нас не устраивают, — заявила она. — Именно было конкретное предложение для всех институтов, которые на Макарова, 2. И для Музея почвоведения тоже. Но пока все затихло».

Замдиректор Музея почвоведения Игорь Русаков также охотно поделился информацией. «Да, мы знаем про этот документ. Нам пока предлагали просто съездить посмотреть. Мы посмотрели и отправили в июне письмо на имя замглавы ФАНО Степанова, который ведает хозяйственной частью. Мы написали, что эти помещения нам не подходят. А что касается того, что тут хотят разместить, нам сказали, что “в бизнесе не принято разглашать свои планы до того, как они не войдут в стадию работы”. Поэтому нам тут многое было непонятно», — рассказал он.

Здание на балансе у Института химии силикатов, они основные тут держатели. И они же организовали поездку. Представитель компании, которая вышла с этой инициативой, “Стройэксперт”, встретил нас и все показал. Ранее их гендиректор сидел на совещании с Романенко. Какой у них интерес в этом деле — не знаю, этого ничего не раскрывалось. Игорь Русаков Замдиректор Музея почвоведения

Начальник управления федерального имущества ФАНО Игорь Романенко на вопросы «Фонтанки» отвечать отказался, предложив обратиться в пресс-службу ФАНО. Однако неофициально высокопоставленный источник в ФАНО сообщил, что «было предложение от некоего инвестора» — не уточнив ни названия, ни роли ООО «ИЦ «Стройэксперт» в этом деле. Также, по его словам, дело пока приостановлено, потому что от НИИ получены категорические отказы, и было подсчитано, во что обойдется переезд. «Все находятся на своих местах, планов переезда у ФАНО нету, никто никого не трогает», — настаивает источник.

«Комментировать неэтично»

Что касается ИЦ «Стройэксперт», который упомянут в письме ФАНО, то в СМИ это название уже звучало — в связи с другим делом. В апреле этого года стало известно, что в Петроградском районе на Ропшинской улице снесут дом XIX века — на том интересном основании, что он, оказывается, был построен не в 1895-м, а в 1947-м году. Это дом № 10, двухэтажный особняк А. И. Назимова, который знатокам города был известен как проект архитектора Оттона Игнатовича (1857−1915).

Он находится в пределах зон охраны и, будучи дореволюционным, подпадает под запрет сноса. Однако в декабре 2016 года здание в базе Росреестра «помолодело» более чем на полвека — вероятно, по результатам экспертизы. После этого комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал снос и строительство на этом месте нового жилого дома — ЖК «На Ропшинской, 10».

Его проект и разработал ИЦ «Стройэксперт» — по заказу ООО «Шелест-сквер», владельца участка. Интересно, что обеими компаниями владеют одни и те же собственники — Денис Мотуз и Глеб Архипов. Судя по данным СПАРКа, в одном и том же петербургском доме, но в разных помещениях работают две организации с почти идентичными названиями — ООО «ИЦ «Стройэксперт» и ООО «Испытательный центр «Стройэксперт». Глеб Архипов — гендиректор первого ООО, а Денис Мотуз, выпускник ВИИТ, бывшего ВИТУ — второго. В его послужном списке — довольно крупные контракты, в том числе для государственных структур. Так, в 2016 году «Стройэксперт» заключил контракт на строительство с концерном «МПО-Гидроприбор» на 1 млрд 347 млн рублей. Есть в списке заказчиков фирмы и отделение Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти, и петербургский Фонд капитального строительства и реконструкции, и Главное управление обустройства войск.

Ответ Дениса Мотуза на вопросы «Фонтанки» оказался предельно кратким: «Комментировать чужую переписку между ФАНО, институтами и музеем считаем неэтичным».

Источники «Фонтанки» в научном сообществе также сообщили, что в среду, 9 августа, начальник управления федерального имущества ФАНО Игорь Романенко проведет в Петербурге закрытое совещание с рядом директоров академических учреждений. Не исключено, что оно будет посвящено именно вопросам переезда. Сам Романенко в разговоре с «Фонтанкой» это отрицал.