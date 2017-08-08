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12:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские дворы повторно отремонтируют в рамках федерального проекта в 2018 году

Дворы Воронежа, которые в 2017 году отремонтируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», могут включить в перечень объектов проекта и в 2018 году.

Источник: РИА "Воронеж"

Такая мера даст возможность провести комплексное благоустройство территорий, заявил мэр Воронежа Александр Гусев на еженедельном совещании в понедельник, 7 августа.

— Допустим, жильцы в первый раз не сумели комплексно подойти к обустройству своей территории, при повторном участии можно будет выполнить дополнительный перечень работ, — разъяснил Александр Гусев.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет действовать с 2017 до 2022 года. Его цель — повышение уровня благоустройства дворов многоквартирных домов при активном участии жителей. Воронеж стал одним из участников проекта. По словам Александра Гусева, в 2017 году все работы по благоустройству дворов должны быть завершены к 1 октября.

В 2017 и 2018 годах в Воронеже увеличат объем финансирования на содержание комбинатов благоустройства. В ближайшее время продолжится обновление техники, что позволит усилить работы по благоустройству. Поскольку для работы на современных машинах требуются квалифицированные ответственные сотрудники, Александр Гусев призвал обратить внимание на «кадровую составляющую».

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет действовать с 2017 до 2022 года. Его цель — повышение уровня благоустройства дворов многоквартирных домов при активном участии жителей.

Кроме того, мэр Воронежа предложил провести конкурс на лучшую территорию среди дворов-участников программы «Комфортная городская среда». По его словам, такие мероприятия, поощряющие активность горожан, дают хорошие результаты.

Контекст

В марте 2017 года на сайте городской администрации появилось уведомление о начале сбора предложений по включению дворов в перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта. В уведомлении давалась подробная инструкция о том, какие документы нужно предоставить для участия в проекте. Администрация предложила жителям определить необходимые виды работ из двух перечней: минимального и дополнительного.

Специальная комиссия в Воронеже рассмотрела 266 предложений и выбрала 125 дворов, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Общая сумма финансирования на их благоустройство составила 245 млн рублей. Из них более 34,75 млн рублей получил Железнодорожный район, 44,2 млн — Левобережный, 35,5 млн — Центральный, 40,6 млн — Ленинский, 48 млн — Коминтерновский, 41,8 млн — Советский.

Контроль за исполнением программы и расходованием средств является многоступенчатым. Им занимается специальная межведомственная рабочая группа, в которую входят представители общественности и эксперты Общероссийского народного фронта.

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