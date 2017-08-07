Путин уволил постпредов России при АСЕАН и международных организациях в Вене

Источник: AP 2017

Другим указом глава государства уволил постпреда России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте (Индонезия) Михаила Галузина. На этом посту его сменит Александр Иванов.

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21 июня Владимира Воронкова назначили главой Бюро по борьбе с терроризмом, новой структуры в рамках ООН.

Воронков занимал должность постпреда России при международных организациях в Вене с 2011 года. В австрийской столице находятся штаб-квартиры 25 международных организаций, в частности, ОПЕК, ОБСЕ, Организации по запрещению всеобъемлющих ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международного агентства по атомной энергии IAEO (МАГАТЭ).

Иванов был советником посольства России в Японии в 1997—2001 годах, с 2004 по 2006 годы возглавлял департамент стран АСЕАН и общеазиатских проблем. Он уже занимал должность постпреда России при организации в 2009—2012 годах.