Обама призвал кенийцев к спокойствию перед выборами
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский.
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский.
«Я призываю лидеров Кении отказаться от насилия и раздувания напряженности, уважать волю народа, призвать силы безопасности действовать профессионально и нейтрально, а также работать совместно вне зависимости от результатов выборов. Я призываю всех кенийцев работать над тем, чтобы выборы были мирными, подтверждали уверенность в новой конституции и будущем вашей страны. Любые споры вокруг выборов должны разрешаться мирно», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Обамы.
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