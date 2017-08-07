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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Обама призвал кенийцев к спокойствию перед выборами

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент США Барак Обама в одном из первых публичных заявлений после отставки призвал жителей Кении спокойно провести парламентские выборы, намеченные на 8 августа.

Источник: Reuters

«Я призываю лидеров Кении отказаться от насилия и раздувания напряженности, уважать волю народа, призвать силы безопасности действовать профессионально и нейтрально, а также работать совместно вне зависимости от результатов выборов. Я призываю всех кенийцев работать над тем, чтобы выборы были мирными, подтверждали уверенность в новой конституции и будущем вашей страны. Любые споры вокруг выборов должны разрешаться мирно», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Обамы.

Экс-президент США напомнил об «ужасном насилии» 2007 года, когда в ходе столкновений после выборов погибли более 1,1 тысячи человек. По его словам, Кения сумела восстановиться после тогдашнего кризиса.

Отец экс-президента США, Барак Хусейн Обама-старший, родом из Кении. Обама-младший впервые посетил эту страну в 1987 году. В Кении до сих пор проживают родственники 44-го президента США.

Комментарии
4
Иван Орлов
Обама, съезди раздай землякам пирожки..)))
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Vesta *
Обама - кандидат в президенты Кении ))
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Артем Рак
Своих осадил
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