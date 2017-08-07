Украинцы обиделись на Польшу из-за картинки часовни Львова в паспорте
По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.
По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста
«Была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов», — говорится в сообщении МИД.
Там также отмечается, что Украина рассматривает данные намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие двустороннего партнерства.
По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.