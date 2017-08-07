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23:24 (мск), источник: Sputnik.by

Украинцы обиделись на Польшу из-за картинки часовни Львова в паспорте

По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста из-за того, что польские власти собрались разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, находящейся во Львове, сообщила пресс-служба украинского МИД.

«Была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов», — говорится в сообщении МИД.

Там также отмечается, что Украина рассматривает данные намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие двустороннего партнерства.

По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.

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 Украинцы обиделись на Польшу из-за картинки часовни Львова в паспорте
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