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21:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Муниципальные выборы в Москве стали партийными

Интерес партий к муниципальным выборам в Москве в этом году резко повысился. Об этом сообщил в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отметив беспрецедентно большое количество выдвинутых партиями кандидатов и минимальное число отказов в регистрации. В КПРФ сомневаются, что следующие этапы московских выборов будут такими же безупречными, как их начало. Эксперты прогнозируют, что интерес москвичей к этим выборам будет, как и прежде, слабым из-за низкой влиятельности муниципальных депутатов столицы.

В Москве завершилась регистрация кандидатов в депутаты районных советов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 районах — во всех, кроме Щукино. Разыграть предстоит 1502 мандатов, на которые претендуют 7665 кандидатов.

«В среднем более пяти человек на место», — сообщил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, напомнив, что на предыдущих выборах в 2012 году на одно депутатское кресло было чуть более трех претендентов. Причем партийных кандидатов тогда было меньше половины. Теперь же 6497 кандидатов выдвинуты 32 партиями. Самый многочисленный отряд кандидатов у «Единой России» — 1477. Еще 1333 кандидата смогла зарегистрировать КПРФ. От ЛДПР зарегистрированы 964 кандидата, от «Справедливой России» — 530.

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Из непарламентской оппозиции в эту кампанию отличились: «Яблоко» — 710 кандидатов, «Коммунисты России» — 558, «Родина» — 235. «Патриоты России» выставляют 126 кандидатов, 51 — ПАРНАС, 14 — «Альянс зеленых». Резко возросший интерес партий к выборам глава Мосгоризбиркома связывает с «муниципальным фильтром», который должны преодолевать кандидаты в губернаторы, собирая подписи муниципальных депутатов. «Партии пришли к выводу, что для участия в выборах губернатора надо начинать снизу», — считает господин Горбунов. Очередные выборы мэра Москвы должны пройти будущей осенью.

Представители практически всех оппозиционных партий заверили «Ъ», что воспринимают московские муниципальные выборы в том числе как подготовку к предстоящим выборам мэра. Поэтому каждая стремилась выдвинуть кандидатов по максимуму, но не всех смогла зарегистрировать. «Яблоко», к примеру, выдвинуло 1007 кандидатов, ПАРНАС — 296, но документы на регистрацию сдали 58 человек. ЛДПР пыталась охватить столицу, выдвигая одних и тех же кандидатов в разных районах.

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Глава Мосгоризбиркома считает, что ЛДПР просто «не хватало» кадров, поэтому ее «165 кандидатов были выдвинуты 490 раз в разных районах, некоторые в пяти муниципалитетах, в четырех». В итоге 394 кандидата от разных партий отказались от участия в выборах в самом начале кампании, а 123 кандидата — уже будучи зарегистрированными. «Отсев» же избиркомов в эту кампанию был минимальным: в регистрации отказано всего 137 кандидатам, тогда как в 2012 году отказ получили более 700 человек. Претензий пока не поступило ни от одной партии, кандидаты которой выбыли из гонки.

Однако оппозиционеры пока не уверены, что последующие этапы кампании пройдут так же безупречно, как регистрация кандидатов. Московское отделение КПРФ, к примеру, затевает несколько судебных разбирательств против партии «Коммунисты России». «Некоторые кандидаты от этой партии сообщили в официальных документах, что связаны с нашей партией», — сообщил «Ъ» глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Помимо этого в Молжаниновском районе КПРФ обнаружила двойников своих кандидатов. В других районах, по словам господина Клычкова, уже появились «листовки чернушного содержания», написанные от имени кандидатов КПРФ.

Валентин Горбунов в понедельник сообщил, что московское правительство специально под выборы выделило 1,7 тыс. помещений, где кандидаты в депутаты могут проводить встречи с избирателями. «Мы прикинули: более 100 тыс. встреч в этих помещениях до дня тишины кандидаты могут провести», — уточнил он. «Похоже, только в этих помещениях и будут возможны встречи», — опасается Андрей Клычков. По его словам, КПРФ уже получила отказ в проведении агитационного автопробега, устроить который планировала 12 августа в районах Южного административного округа Москвы.

«И большое количество зарегистрированных депутатов, и тезис о “муниципальном фильтре” должны приподнять значимость московских муниципальных выборов так, будто на них действительно решается серьезный вопрос о власти», — заявил «Ъ» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но все это, по мнению эксперта, «не компенсирует низкого аппаратного статуса самих муниципальных депутатов», из-за которого муниципальные выборы до сих пор практически не интересовали большинство москвичей.

Виктор Хамраев

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