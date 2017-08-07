Эрдоган обвинил Германию в подстрекательстве террористов

«Мы предоставили (канцлеру ФРГ — ИФ) Ангеле Меркель 4,5 тысячи досье, но не получили ответа ни на одно из них», — добавил он.

Ранее Анкара уже не раз обвиняла Германию в том, что Берлин поддерживает турецких граждан, которые преследуются в Турции. В частности, речь идет о неудавшемся госперевороте в Турции в 2016 году, после чего с просьбой о предоставлении убежища к Германии обратились турецкие военнослужащие и дипломаты.