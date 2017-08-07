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22:24 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган обвинил Германию в подстрекательстве террористов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в очередной раз возложил вину на Германию за предоставление убежища террористам.

«Германия занимается подстрекательством террористов», — сказал турецкий президент, выступая перед членами Партии справедливости и развития в Ризе.

«Мы предоставили (канцлеру ФРГ — ИФ) Ангеле Меркель 4,5 тысячи досье, но не получили ответа ни на одно из них», — добавил он.

Ранее Анкара уже не раз обвиняла Германию в том, что Берлин поддерживает турецких граждан, которые преследуются в Турции. В частности, речь идет о неудавшемся госперевороте в Турции в 2016 году, после чего с просьбой о предоставлении убежища к Германии обратились турецкие военнослужащие и дипломаты.

Комментарии
1
Александр Коненков
А у самого рыльцо в пушку .
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