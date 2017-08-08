Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Мнение: как США ответят на действия России
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
09:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев посетил форум «Регион-93» в Северском районе

Сейчас там проходит смена, участники которой — начинающие политики со всего края.

Общаться с губернатором круглый год — идею о создании такой площадки для диалога молодых людей с властью предложили участники мероприятия.

К этому молодежному слету участники четвертого потока готовились с прошлого года. Изучали культуру и традиции страны, которую предстояло показать на площадке «Региона». Половина активистов уже подали заявки на Международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров.

На форуме Японии сегодня потребовалась помощь чуть ли не всех 22 государств. Для фирменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Угостили мисо-супом и губернатора Вениамина Кондратьева.

Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению Вениамина Кондратьева, все-таки кубанские.

О чем еще беседовали губернатор Кубани и будущие молодые политики, какие три главных качества лидера назвал Вениамин Кондратьев — в репортаже Ольги Тимохиной.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Кабмин предложил временно изымать полномочия регионов
Легкоатлет из РФ выиграл серебро ЧМ, которое могло быть золотом
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь