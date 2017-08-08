Вениамин Кондратьев посетил форум «Регион-93» в Северском районе

Общаться с губернатором круглый год — идею о создании такой площадки для диалога молодых людей с властью предложили участники мероприятия.

К этому молодежному слету участники четвертого потока готовились с прошлого года. Изучали культуру и традиции страны, которую предстояло показать на площадке «Региона». Половина активистов уже подали заявки на Международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров.

На форуме Японии сегодня потребовалась помощь чуть ли не всех 22 государств. Для фирменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Угостили мисо-супом и губернатора Вениамина Кондратьева.

Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению Вениамина Кондратьева, все-таки кубанские.

О чем еще беседовали губернатор Кубани и будущие молодые политики, какие три главных качества лидера назвал Вениамин Кондратьев — в репортаже Ольги Тимохиной.