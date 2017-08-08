Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении нескольких десятков судей.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении нескольких десятков судей.
Председателем Арбитражного суда Калининградской области назначен Владимир Скрынников.
В президентском указе нет информации о том, какую должность ранее занимал Скрынников. Однако по данным из открытых источников, человек с такими же персональными данными являлся заместителем председателя 19-го Арбитражного апелляционного суда Воронежской области. 48-летний Владимир Скрынников начал трудовую деятельность в июне 1993 года в должности юрисконсульта управления Федеральной службы налоговой полиции России по Воронежской области. На должность судьи Арбитражного суда Воронежской области был назначен в 2000 году, с 2007 года являлся заместителем председателя 19-го арбитражного апелляционного суда.
Бывший председатель Арбитражного суда Калининградской области Людмила Эльт покинула свой пост в мае 2016 года.