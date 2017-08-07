В Тверской области для возврата прямых выборов мэра Ржева не хватило пяти подписей

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Группа была зарегистрирована в начале марта. Активистам удалось собрать 3302 подписей, из которых проверке подверглись 3300 подписей. Как сообщил на заседании областного избиркома зампредседателя Максим Туманов, на основании девяти различных причин 305 подписей были признаны недействительными. Завтра, 8 августа, все документы будут отправлены в областное заксобрание, которое примет окончательное решение об инициативе.

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Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова на заседании отметила «парадоксальную ситуацию с инициативой». «Граждане выдвинули инициативу по конкретно по возврату прямых выборов мэра Ржева. Между тем, в подписных листах мы нашли подписи жителей других муниципалитетов, которые в любом случае не будут голосовать за главу Ржева». По ее словам, депутатам законодательного собрания Тверской области стоит подумать, чтобы исправить этот «диссонанс» в законе.

Руководитель инициативной группы Екатерина Дунцова рассказала «Ъ», что сбор подписей проходил «со всей ответственностью». «Конечно, я не стояла над каждым сборщиком, как и над каждым гражданином, собственноручно вносившим сведения в подписной лист. В ближайшее время я хочу подробно ознакомиться с материалами проверки и заключениями экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение о дальнейших действиях». По ее словам, возникли «вопросы к графологам».

«Когда они, например, говорили, что даты проставлены одним человеком, а не каждым подписантом, или наклон другой, и это третье лицо выполнило записи. Я готова поручиться за каждого из членов инициативной группы, с которыми мы вместе стояли на выездных сборах или ходили по домам, что никто из них никаких противозаконных действий не совершал», — прокомментировала выводы областного избиркома Екатерина Дунцова.

Алексей Полухин, Тверь