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00:38 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР заявили о движении колонны «Правого сектора» на юг Донбасса

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Командование ДНР заявило о перемещении колонны бойцов подразделения украинских националистов из «Правого сектора» в направлении юга Донбасса, украинские силовики на мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками из РСЗО «Град» позиций экстремистов из «Правого сектора» (организация, запрещенная в России).

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«Около 19 часов в районе Марьинки (город под контролем Киева — ред.) отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей “Краз”, а также в районе Краматорска (под контролем Киева — ред.) колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами “Правого сектора”. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады», — сказал представитель оперативного командования ДНР журналистам.

По его словам, бойцы «Правого сектора» двигаются на юг Донбасса, чтобы «отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов» при обстреле позиций националистов из РСЗО «Град» в воскресенье днем.

«В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование “АТО” планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне “АТО”», — заявили в оперативном командовании.

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