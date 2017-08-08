Мятежный офицер обвинил власти Венесуэлы в контрабанде наркотиков в больших объемах

В конце июня он устроил обстрел зданий Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал.

«Мы видели много случаев абсолютной безнаказанности, — цитирует инспектора корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований газета El Nacional. — Когда мы начинаем расследование и понимаем, что есть связь, мы должны докладывать руководству, а оно говорит нам, что расследование должно быть приостановлено». По словам Переса, такая ситуация заставила его и его соратников начать борьбу с действующим правительством.