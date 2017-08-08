Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции

Источник: AP 2017

В Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ, как нарушающий суверенитет КНДР.

Одновременно с последним высказыванием в американских СМИ появилась информация об оснащении северокорейских патрульных катеров противокорабельными ракетами. Телеканал Fox News уточняет, что на такой шаг Пхеньян пошел впервые с 2014 года.

Видео ООН расширила санкции против КНДР

7 августа Москва призвала участников конфликта на Корейском полуострове решать проблемы мирным путем. «Сергей Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове», — говорится в заявлении российского МИД.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.