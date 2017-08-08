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05:20 (мск), источник: РИА Новости

Пекин готов платить высокую цену из-за санкций по КНДР

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай, являясь главным торговым партнером КНДР, готов платить высокую цену из-за новых санкций в отношении Северной Кореи ради достижения денуклеаризации и стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе саммита АСЕАН в Маниле.

Источник: РИА Новости

Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард долларов.

«Если рассматривать традиционные экономические отношения Китая и КНДР, то основную цену за выполнение последней резолюции заплатит именно КНР. Тем не менее, ради поддержания международной системы нераспространения ядерного оружия и сохранения регионального мира и стабильности, Китай, как и всегда, строго и в полной мере будет выполнять соответствующие резолюции», — приводятся слова министра в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

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