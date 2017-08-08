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05:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство объектов к 100-летию Черемхово контролируют депутаты ЗС

Строительство и капитальный ремонт нескольких объектов в Черемхово находится на парламентском контроле депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Источник: Reuters

Как 7 августа 2017 года сообщила пресс-служба ЗС, спикер парламента Сергей Брилка напомнил, что Черемхово готовится к празднованию 100-летнего юбилея, которое состоится в конце августа, а также подчеркнул, что эффективная реализация этих проектов станет достойным подарком для горожан в юбилейном году.

Более чем на 60% выполнены работы по выборочному капитальному ремонту спортивного павильона стадиона «Шахтер», на который предусмотрено 4,2 млн рублей. Кроме того, в этом году будет реализовано несколько проектов в сфере благоустройства моногорода. Так, сегодня в Черемхово ведется масштабный ремонт улицы Ленина, на что выделено 110 млн рублей. Работы выполнены на 40%. В рамках проекта «Городская среда» будут благоустроены две общественные зоны — Парк культуры и отдыха и площадь им. Ленина, а также 14 дворов многоквартирных домов. Общий объем финансирования составит 46,3 млн рублей. На сегодняшний день по данным объектам завершены аукционные процедуры. Также запланирована реализация проектов благоустройства и в рамках программы «Народные инициативы», например, сегодня обсуждается возможность благоустройства сквера у библиотеки, установки «Гуркинской голубятни» и стелы «100 лет Черемхово».

До конца года в Черемхово будут проведены капитальные ремонты в здании ДК «Шахтер» с кинотеатром на 200 мест и в здании ДК «Горняк». На ремонт первого выделено 16,1 млн рублей, эти средства будут направлены на ремонт кровли и отопления, внутреннюю отделку помещений, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Более 46,3 млн рублей пойдет на замену оконных блоков, витражей, наружных дверных блоков, ремонт фасада и крылец ДК «Горняк». Вместе с тем, отмечают в городской администрации, ни по одному из этих объектов аукцион до сих пор не признан состоявшимся, что специалисты профильного отдела администрации связывают с несовершенством федерального законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок.

«Несмотря на возникающие сложности, уверен, город успешно справится со всеми поставленными задачами, — отметил Сергей Брилка. — В свою очередь областной парламент готов оказать поддержку в любых благих начинаниях городской администрации и реализации инициатив горожан».

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