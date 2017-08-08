США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы

Источник: РИА Новости

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за «подрыв демократии», все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. Ранее минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

По данным агентства, новые санкции, которые включат в себя заморозку активов и запрет на въезд, США могут ввести уже на этой неделе.

К настоящему моменту окончательный санкционный список еще не сформирован, передает агентство. Также сообщается, что санкции, затрагивающие нефтяной сектор Венесуэлы, по-прежнему рассматриваются.

В субботу в Венесуэле прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.