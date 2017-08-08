Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
8 идей для дизайна маленькой спальни
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Уникальные витрины Могадишо
05:49 (мск), источник: РИА Новости

США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

Источник: РИА Новости

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за «подрыв демократии», все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. Ранее минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

По данным агентства, новые санкции, которые включат в себя заморозку активов и запрет на въезд, США могут ввести уже на этой неделе.

Видео
Мадуро: атака на военную базу финансировалась из Майами и Колумбии

К настоящему моменту окончательный санкционный список еще не сформирован, передает агентство. Также сообщается, что санкции, затрагивающие нефтяной сектор Венесуэлы, по-прежнему рассматриваются.

В субботу в Венесуэле прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Каковы шансы России на отказ от доллара. Мнение
Пойманный Путиным на блесну окунь впечатлил иркутского рыбака
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
Для возврата прямых выборов мэра Ржева не хватило пяти подписей
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Москве обещают массовые суды из-за реновации
Для апартаментов готовят новый закон
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь