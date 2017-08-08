Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума

Источник: AP 2017

Одобрили работу Трампа 38% опрошенных. В апреле положительно оценили то, что успел сделать американский лидер, 44% опрошенных, в марте — 45%, в феврале — 44%.

Доля недовольных работой президента достигла 56%. В апреле она составила 54%, в марте — 52%, в феврале — 53%. Почти все, кто высказывает поддержку президенту, являются сторонниками партии республиканцев, его критики — это по большей части демократы.

На вопрос о том, считают ли они Трампа честным и заслуживающим доверия человеком, положительно ответили лишь 36% участников исследования SSRS, отрицательно — 60%. Одобряют решение президента в сфере внешней политики 35% опрошенных, противоположной позиции придерживаются 61%.

Респондентов также спросили, верят ли они тому, что говорится в заявлениях Белого дома. 24% ответили, что верят всему или почти всему, 43% — «некоторым вещам». При этом 30% участников опроса сообщили, что совершенно не верят Белому дому.