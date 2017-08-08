Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
"Дважды выстрелил в голову": СМИ об убийстве бизнесмена в Москве
Мнение: как США ответят на действия России
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
14День Воздушно-десантных войск—2017
06:21 (мск), источник: ТАСС

Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Популярность президента США Дональда Трампа среди американцев упала до самого низкого показателя с момента его инаугурации в январе текущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Источник: AP 2017

Одобрили работу Трампа 38% опрошенных. В апреле положительно оценили то, что успел сделать американский лидер, 44% опрошенных, в марте — 45%, в феврале — 44%.

Видео
Ни разогнать, ни возглавить: против Трампа работает политическая корпорация

Доля недовольных работой президента достигла 56%. В апреле она составила 54%, в марте — 52%, в феврале — 53%. Почти все, кто высказывает поддержку президенту, являются сторонниками партии республиканцев, его критики — это по большей части демократы.

На вопрос о том, считают ли они Трампа честным и заслуживающим доверия человеком, положительно ответили лишь 36% участников исследования SSRS, отрицательно — 60%. Одобряют решение президента в сфере внешней политики 35% опрошенных, противоположной позиции придерживаются 61%.

Респондентов также спросили, верят ли они тому, что говорится в заявлениях Белого дома. 24% ответили, что верят всему или почти всему, 43% — «некоторым вещам». При этом 30% участников опроса сообщили, что совершенно не верят Белому дому.

В исследовании, проведенном в период с 3 по 6 августа, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев по всей стране. Их опрашивали по телефону или лично.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 NBC: США могут начать наносить авиаудары по боевикам на Филиппинах
Министр юстиции США привел к присяге нового главу ФБР
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь