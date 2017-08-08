Представители власти Приангарья выразили соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области понесли тяжелейшую утрату: сегодня, 8 августа, ушла из жизни экс-председатель регионального Заксобрания Людмила Берлина. Глава Приангарья Сергей Левченко, спикер ЗС Иркутской области Сергей Брилка, а также глава столицы региона Дмитрий Бердников и депутаты Думы Иркутска выразили соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах ЗС и правительства Приангарья, администрации и Думы Иркутска.

«От имени жителей Иркутской области, правительства региона и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной. Иркутская область понесла невосполнимую утрату. Это очень горькая потеря для родных и близких, всех, кто знал и работал вместе с Людмилой Михайловной. В эти скорбные дни разделяем боль и горечь вашей утраты», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Людмила Берлина всегда была мощнейшей, неординарной личностью, своей деятельностью она положила начало определяющим законодательным и социальным сдвигам в развитии общественного устройства для жителей Иркутской области, и всегда будет являться значимой величиной для ее истории. Жизненный путь Людмилы Михайловны заслуживает светлой памяти и самого глубочайшего уважения.

«Казалось, что новая жизнь умной, красивой и сильной женщины, ее настоящее женское счастье еще впереди, но судьба распорядилась иначе. Тяжелая болезнь не позволила этим мечтам сбыться. Людмила Михайловна, как всегда и со всеми трудностями, мужественно и стойко боролась со своим недугом, но сегодня пришло известие, что она ушла от нас. Теперь навсегда. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области, всех своих коллег выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной в связи с ее безвременной кончиной. Уверен, что многие поколения сибиряков всегда будут помнить Людмилу Михайловну как видного государственного и общественного деятеля Приангарья, настоящую женщину и политика. Такой она и останется в наших сердцах и памяти», — отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Людмила Берлина была хорошо известна как выдающийся политик, мудрый и авторитетный руководитель. С ее именем, без преувеличения, связана целая эпоха в деятельности областного парламента. Свои силы, опыт и талант она целиком посвятила родному региону, принимая непосредственное участие в его развитии.

«Людмилу Михайловну всегда отличала активная жизненная позиция, принципиальность, уважительное и внимательное отношение к людям. Скорблю вместе с вами в связи с тяжелой утратой. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки», — подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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Все, кто работал с Людмилой Берлиной, отмечали те качества, которыми она обладала как человек и как политик: дипломатичность, аккуратный и вдумчивый подход к работе, деликатность в общении, мудрость. В своей деятельности много внимания уделяла деталям, внесла огромный личный вклад в поддержку социальной сферы, совершенствование законодательной базы, была верна своим жизненным и политическим принципам. Ее имя навсегда занесено в историю Иркутской области.

«Дума Иркутска выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Людмилы Михайловны Берлиной, передает искренние слова поддержки и сочувствия ее родным, близким, друзьям и коллегам в это тяжелое для них время», — говорится в сообщении пресс-службы Думы Иркутска.

Напомним, бывший председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина скончалась на 63 году жизни после продолжительной болезни.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, Людмила Берлина заявила о сложении полномочий председателя ЗС на сессии областного парламента 15 апреля 2015 года. После своего заявления она покинула зал заседаний.