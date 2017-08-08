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12:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Представители власти Приангарья выразили соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной

Экс-спикер Заксобрания Иркутской области ушла из жизни 8 августа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области понесли тяжелейшую утрату: сегодня, 8 августа, ушла из жизни экс-председатель регионального Заксобрания Людмила Берлина. Глава Приангарья Сергей Левченко, спикер ЗС Иркутской области Сергей Брилка, а также глава столицы региона Дмитрий Бердников и депутаты Думы Иркутска выразили соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах ЗС и правительства Приангарья, администрации и Думы Иркутска.

«От имени жителей Иркутской области, правительства региона и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной. Иркутская область понесла невосполнимую утрату. Это очень горькая потеря для родных и близких, всех, кто знал и работал вместе с Людмилой Михайловной. В эти скорбные дни разделяем боль и горечь вашей утраты», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Людмила Берлина всегда была мощнейшей, неординарной личностью, своей деятельностью она положила начало определяющим законодательным и социальным сдвигам в развитии общественного устройства для жителей Иркутской области, и всегда будет являться значимой величиной для ее истории. Жизненный путь Людмилы Михайловны заслуживает светлой памяти и самого глубочайшего уважения.

«Казалось, что новая жизнь умной, красивой и сильной женщины, ее настоящее женское счастье еще впереди, но судьба распорядилась иначе. Тяжелая болезнь не позволила этим мечтам сбыться. Людмила Михайловна, как всегда и со всеми трудностями, мужественно и стойко боролась со своим недугом, но сегодня пришло известие, что она ушла от нас. Теперь навсегда. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области, всех своих коллег выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Берлиной в связи с ее безвременной кончиной. Уверен, что многие поколения сибиряков всегда будут помнить Людмилу Михайловну как видного государственного и общественного деятеля Приангарья, настоящую женщину и политика. Такой она и останется в наших сердцах и памяти», — отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Людмила Берлина была хорошо известна как выдающийся политик, мудрый и авторитетный руководитель. С ее именем, без преувеличения, связана целая эпоха в деятельности областного парламента. Свои силы, опыт и талант она целиком посвятила родному региону, принимая непосредственное участие в его развитии.

«Людмилу Михайловну всегда отличала активная жизненная позиция, принципиальность, уважительное и внимательное отношение к людям. Скорблю вместе с вами в связи с тяжелой утратой. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки», — подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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Все, кто работал с Людмилой Берлиной, отмечали те качества, которыми она обладала как человек и как политик: дипломатичность, аккуратный и вдумчивый подход к работе, деликатность в общении, мудрость. В своей деятельности много внимания уделяла деталям, внесла огромный личный вклад в поддержку социальной сферы, совершенствование законодательной базы, была верна своим жизненным и политическим принципам. Ее имя навсегда занесено в историю Иркутской области.

«Дума Иркутска выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Людмилы Михайловны Берлиной, передает искренние слова поддержки и сочувствия ее родным, близким, друзьям и коллегам в это тяжелое для них время», — говорится в сообщении пресс-службы Думы Иркутска.

Напомним, бывший председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина скончалась на 63 году жизни после продолжительной болезни.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, Людмила Берлина заявила о сложении полномочий председателя ЗС на сессии областного парламента 15 апреля 2015 года. После своего заявления она покинула зал заседаний.

Справка: БЕРЛИНА Людмила Михайловна родилась 27 марта 1955 года в поселке Усть-Ордынском. В 1977 году после окончания юридического факультета Иркутского государственного университета начала свою профессиональную деятельность в поселке Усть-Ордынском, где прошла путь от стажера до заместителя окружного прокурора. Затем была переведена в Иркутскую областную прокуратуру, работала в должности заместителя начальника следственного управления, начальника организационно-методического отдела. В январе 1993 года была приглашена в администрацию Иркутска, где до 1997 года работала заместителем мэра — руководителем аппарата мэрии. В сентябре 1997 года возглавила аппарат губернатора Иркутской области. С января 2002 года по сентябрь 2003 года работала руководителем юридической службы Байкальского банка Сбербанка России. Затем продолжила свою трудовую деятельность в администрации Иркутской области в качестве заместителя главы администрации по социальной политике. В октябре 2004 года Людмила Берлина была избрана депутатом Законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва, вице-спикером ЗС и председателем комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. В октябре 2008 года избрана депутатом Законодательного собрания Иркутской области первого созыва по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого ИРО Всероссийской политической партии «Единая Россия». 26 октября 2008 года на первой сессии Законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации депутаты избрали Людмилу Берлину председателем ЗС. Людмила Берлина имеет почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», «Почетный гражданин Иркутской области». За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой Генерального прокурора СССР.

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