Мэр Уфы пригляделся к самостоятельному финансированию благоустройства
Во многих городах горожане сами помогают обустроить улицы.
Во многих городах горожане сами помогают обустроить улицы.
На очередном оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов вспомнил об опыте других городов в сфере благоустройства. В качестве положительного примера
— В некоторых городах до 70% денег собирают сами жители, например частного сектора. Это же их улицы. Они вкладывают 70%, а город — 30%. И эти улицы выглядят хорошо, благоустроено. А у нас максимум 5% вкладывают жители частного сектора, — заявил Ялалов.
Впрочем, каких либо выводов из своей речи мэр Уфы не сделал, а значит ждать перехода башкирской столицы на ту же схемы пока не стоит.
— Не стоит забывать, что любые проекты благоустройства так или иначе находятся под угрозой вандализма. И с этой проблемой бесполезно бороться убеждением. Надо штрафовать, — резюмировал Ялалов.