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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы пригляделся к самостоятельному финансированию благоустройства

Во многих городах горожане сами помогают обустроить улицы.

Источник: Комсомольская правда

На очередном оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов вспомнил об опыте других городов в сфере благоустройства. В качестве положительного примера сити-менеджер рассказал о софинансировании проектов местными жителями.

— В некоторых городах до 70% денег собирают сами жители, например частного сектора. Это же их улицы. Они вкладывают 70%, а город — 30%. И эти улицы выглядят хорошо, благоустроено. А у нас максимум 5% вкладывают жители частного сектора, — заявил Ялалов.

Впрочем, каких либо выводов из своей речи мэр Уфы не сделал, а значит ждать перехода башкирской столицы на ту же схемы пока не стоит.

— Не стоит забывать, что любые проекты благоустройства так или иначе находятся под угрозой вандализма. И с этой проблемой бесполезно бороться убеждением. Надо штрафовать, — резюмировал Ялалов.

Комментарии
2
Владимир Скопцов
Если самим все делать зачем тогда нам мэрия и "продвинутый" сити-мэнеджер?
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Алексей Чернов
Наш мер как всегда хочет что бы кто то его работу сделал и кто то за это заплатил.
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