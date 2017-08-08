Мэр Уфы пригляделся к самостоятельному финансированию благоустройства

Источник: Комсомольская правда

На очередном оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов вспомнил об опыте других городов в сфере благоустройства. В качестве положительного примера сити-менеджер рассказал о софинансировании проектов местными жителями.

— В некоторых городах до 70% денег собирают сами жители, например частного сектора. Это же их улицы. Они вкладывают 70%, а город — 30%. И эти улицы выглядят хорошо, благоустроено. А у нас максимум 5% вкладывают жители частного сектора, — заявил Ялалов.

Впрочем, каких либо выводов из своей речи мэр Уфы не сделал, а значит ждать перехода башкирской столицы на ту же схемы пока не стоит.