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07:53 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирека Ялалова возмутил перенос Дня знаний в Башкирии на 4 сентября

На оперативном совещании в мэрии глава администрации Ирек Ялалов, выслушав доклад начальника управления образования города Елены Хаффазовой, был возмущен тем, что День знаний перенесен на 4 сентября.

Источник: Proufu.ru


Напомним, из-за того, что на 1 сентября приходится религиозный праздник Курбан-байрам, а 2 сентября из-за сентябрьской пятидневки тоже выходной день, День знаний было решено перенести на 4 сентября.

Ирека Ишмухаметовича, в частности, возмутило, что никто не спросил у простых граждан, несмотря даже на то, что решение о переносе Дня знаний было принято в Министерстве образования РБ. «А с народом кто-нибудь советовался? Во всей России День знаний — 1 сентября. Когда школы будем новые открывать? Мы что, ради одного, пусть и очень уважаемого мной праздника, будем всю государственную систему ломать?», — негодует глава администрации.

Также, Ирека Ялалова озадачило, что новые школы в текущем году, очевидно, тоже придется открывать не 1 сентября: «А когда мы будем школы открывать? В этом году в Уфе открываются три школы, их тоже откроем 4 сентября?».

Комментарии
1
Алексей Чернов
вот такая вот не согласованность
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