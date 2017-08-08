Ирека Ялалова возмутил перенос Дня знаний в Башкирии на 4 сентября

Источник: Proufu.ru



Напомним, из-за того, что на 1 сентября приходится религиозный праздник Курбан-байрам, а 2 сентября из-за сентябрьской пятидневки тоже выходной день, День знаний было решено перенести на 4 сентября.

Ирека Ишмухаметовича, в частности, возмутило, что никто не спросил у простых граждан, несмотря даже на то, что решение о переносе Дня знаний было принято в Министерстве образования РБ. «А с народом кто-нибудь советовался? Во всей России День знаний — 1 сентября. Когда школы будем новые открывать? Мы что, ради одного, пусть и очень уважаемого мной праздника, будем всю государственную систему ломать?», — негодует глава администрации.