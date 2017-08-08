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07:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров призвал выработать благоразумный подход к проблеме КНДР

Москва рассчитывает на выработку устраивающего все стороны решения по КНДР при благоразумном подходе всех игроков, включая США, Южную Корею и Японию. Об этом во вторник, 8 августа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Источник: AP 2017

«Северная Корея сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию СБ ООН, считает ее несправедливой. Но представители КНДР так же реагировали на все предыдущие резолюции. Будем все-таки судить по конкретным шагам», — продолжил глава российской дипломатии.

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Лавров добавил, что Москва привержена возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров, добавив, что Россия «продолжит диалог с нашими северокорейскими соседями».

Ранее 8 августа КНДР пригрозила «физическим действием» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Саму резолюцию в Пхеньяне назвали «террористическим актом», подрывающим суверенитет страны.

5 августа Совбез ООН в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-14» принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

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