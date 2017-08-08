Лавров призвал выработать благоразумный подход к проблеме КНДР

Источник: AP 2017

«Северная Корея сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию СБ ООН, считает ее несправедливой. Но представители КНДР так же реагировали на все предыдущие резолюции. Будем все-таки судить по конкретным шагам», — продолжил глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что Москва привержена возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров, добавив, что Россия «продолжит диалог с нашими северокорейскими соседями».

Ранее 8 августа КНДР пригрозила «физическим действием» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Саму резолюцию в Пхеньяне назвали «террористическим актом», подрывающим суверенитет страны.