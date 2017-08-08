Лавров призвал выработать благоразумный подход к проблеме КНДР

«Северная Корея сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию СБ ООН, считает ее несправедливой. Но представители КНДР так же реагировали на все предыдущие резолюции. Будем все-таки судить по конкретным шагам», — продолжил глава российской дипломатии.
Лавров добавил, что Москва привержена возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров, добавив, что Россия «продолжит диалог с нашими северокорейскими соседями».
Ранее 8 августа КНДР пригрозила «физическим действием» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Саму резолюцию в Пхеньяне назвали «террористическим актом», подрывающим суверенитет страны.
5 августа Совбез ООН в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-14» принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.