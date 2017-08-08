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08:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Я задаю вопрос, а вы по залу гуляете: Сагинтаев сделал замечание чиновнику

Глава Кабмина не дал вице-министру сельского хозяйства уйти без ответа на дополнительные вопросы по докладу.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сделал замечание первому вице-министру сельского хозяйства РК Кайрату Айтуганову.

Айтуганов выступил с докладом на заседании правительства во вторник и начал было идти к своему месту за общим столом, когда Сагинтаев решил задать ему уточняющий вопрос касательно выступления.

«Освоение средств АКК по программе продуктивной занятости, пятый слайд. Всего в пяти области более 60%, остальные ниже. В чем вопрос? Кайрат Капарович, я Вам задаю вопрос, а Вы по залу гуляете», — сказал Сагинтаев Айтуганову.

«У нас освоение идет по…», — начал было вице-министр.

«Ну, теперь сидя отвечайте, что встали?», — отрезал премьер.

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