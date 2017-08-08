Я задаю вопрос, а вы по залу гуляете: Сагинтаев сделал замечание чиновнику
Глава Кабмина не дал
Глава Кабмина не дал
АСТАНА, 8 авг — Sputnik.
Айтуганов выступил с докладом на заседании правительства во вторник и начал было идти к своему месту за общим столом, когда Сагинтаев решил задать ему уточняющий вопрос касательно выступления.
«Освоение средств АКК по программе продуктивной занятости, пятый слайд. Всего в пяти области более 60%, остальные ниже. В чем вопрос? Кайрат Капарович, я Вам задаю вопрос, а Вы по залу гуляете», — сказал Сагинтаев Айтуганову.
«У нас освоение идет по…», — начал было
«Ну, теперь сидя отвечайте, что встали?», — отрезал премьер.