Суд привлечет бюро обкома КПРФ в качестве заинтересованных сторон по иску ЗС Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Бюро обкома КПРФ вызовут в суд в качестве заинтересованных сторон по делу об отвергнутом референдуме. Следующее заседание состоится 18 августа в 14.00, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, обком КПРФ подал иск в Иркутский областной суд на Законодательное собрание региона. Коммунисты намерены обжаловать незаконное и неправовое, с их точки зрения, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области.

Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что в Иркутске есть демократия, просто ей нужно правильно пользоваться. Он отметил, что Заксобрание — это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты Думы.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, что вопрос практически не обсуждался.