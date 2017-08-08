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08:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев раздал поручения по завершению подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 7 августа провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, основной темой встречи стало качество футбольных полей, готовность к мероприятию средств размещения и железнодорожного вокзала. Евгений Куйвашев подчеркнул, что подготовка к проведению мундиаля в Екатеринбурге входит в финальную стадию.

«В Екатеринбурге все работы, непосредственно связанные с турниром, идут в соответствии с графиком: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, обеспечения безопасности участников и гостей соревнований. На первом плане должна быть работа с людьми — болельщиками, журналистами и волонтерами. Важнейший вопрос для футболистов — высокое качество футбольных полей стадионов и тренировочных площадок»
Евгений Куйвашев

Вице-губернатор Сергей Швиндт предложил создать для обслуживания футбольных полей уполномоченную компанию на базе ГАУ СО «Уральская футбольная академия», которая в течение нескольких лет отвечает за эксплуатацию стадиона «СКБ-Банк Арена».

«В целях реализации данного мероприятия министерством спорта подготовлен проект постановления правительства Свердловской области о создании единой эксплуатационной компании», — пояснил Сергей Швиндт.

Кроме того, участники оргкомитета также обсудили ремонт фасадов научно-исследовательского института охраны матери и младенчества (НИИ ОММ) и поликлиники военного клинического госпиталя Министерства обороны, расположенных вблизи Центрального стадиона. Евгений Куйвашев отметил необходимость содействия в решении этого вопроса федерального оргкомитета.

«Оба эти объекта — федеральная собственность. И у них нет ни копейки на благоустройство. Пачки писем с перечнем необходимых работ мы постоянно отправляем по всем ведомствам, но пока результата нет. Мы уже даже нашли спонсоров на ремонт подсобных сооружений больницы, но разрешений на это мы получить тоже не можем. Просим федеральный оргкомитет содействовать в решении вопроса. Мы, конечно, сделаем все по максимуму, но, на капитальный ремонт у нас разрешений нет», -отметил он.

Министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских подчеркнул, что почти 100% гостиниц, которые будут принимать гостей чемпионата, уже прошли необходимую классификацию.

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