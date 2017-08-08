Куйвашев раздал поручения по завершению подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018

«В Екатеринбурге все работы, непосредственно связанные с турниром, идут в соответствии с графиком: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, обеспечения безопасности участников и гостей соревнований. На первом плане должна быть работа с людьми — болельщиками, журналистами и волонтерами. Важнейший вопрос для футболистов — высокое качество футбольных полей стадионов и тренировочных площадок»

«Оба эти объекта — федеральная собственность. И у них нет ни копейки на благоустройство. Пачки писем с перечнем необходимых работ мы постоянно отправляем по всем ведомствам, но пока результата нет. Мы уже даже нашли спонсоров на ремонт подсобных сооружений больницы, но разрешений на это мы получить тоже не можем. Просим федеральный оргкомитет содействовать в решении вопроса. Мы, конечно, сделаем все по максимуму, но, на капитальный ремонт у нас разрешений нет», -отметил он.