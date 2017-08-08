Хабаровские военные лётчики уничтожат бомбами условного врага
Бомбардировочная авиация ВВО приступила к тактическим учениям.
Бомбардировочная авиация ВВО приступила к тактическим учениям.
В Хабаровском крае дали старт
Как сообщает агентство «Интерфакс — Дальний Восток», в мероприятиях задействовано более 30 боевых самолетов: Су24МР, Су-34 и Су-35.
«Пилотам предстоит провести разведку с воздуха, найти лагерь условного противника и уничтожить его неуправляемыми авиаракетами и бомбами», — уточняется в сообщении.
В военном округе добавили, что лётчики освоят запасной аэродром и проведут тренировки по взлёту и посадке на повреждённую полосу — также условно.