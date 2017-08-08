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11:47 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские военные лётчики уничтожат бомбами условного врага

Бомбардировочная авиация ВВО приступила к тактическим учениям.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Хабаровском крае дали старт лётно-тактическому учению, в котором примут участие лётчики бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа.

Как сообщает агентство «Интерфакс — Дальний Восток», в мероприятиях задействовано более 30 боевых самолетов: Су24МР, Су-34 и Су-35.

«Пилотам предстоит провести разведку с воздуха, найти лагерь условного противника и уничтожить его неуправляемыми авиаракетами и бомбами», — уточняется в сообщении.

В военном округе добавили, что лётчики освоят запасной аэродром и проведут тренировки по взлёту и посадке на повреждённую полосу — также условно.

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