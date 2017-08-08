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09:54 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси стало больше чиновников, их зарплаты растут

При этом средняя зарплата в белорусской системе госуправления почти на 22% выше, чем по стране. Заработки чиновников растут как минимум с 2010 года.

Источник: Ежедневник.by

В госуправлении в Беларуси в прошлом году, по официальной статистике, было занято 188,8 тысячи человек, или 4,3% от общего числа занятого в экономике населения. Это на 4,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. При этом их зарплаты почти на 160 рублей больше, чем в среднем по стране, пишет TUT.BY со ссылкой на данные Белстата.

Для сравнения: в 2010 году в госуправлении было занято 202,5 тысячи человек. Затем на протяжении четырех лет подряд их число сокращалось — в общей сложности на 18,3 тысячи человек. Но в прошлом году число госуправленцев выросло.

В госуправлении в прошлом году в среднем получали 881,3 рубля в месяц. Это на 158,6 рубля, или 21,9% больше, чем в среднем по стране. Заработки у госуправленцев растут ежегодно как минимум с 2010 года.

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