Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для приграничных территорий
По мнению Вячеслава Шпорта, это поможет развивать такие районы.
По мнению Вячеслава Шпорта, это поможет развивать такие районы.
В Якутске Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл выездное совещание по вопросам реализации на Дальнем Востоке программ развития приграничных территорий. В работе приняли участие представители федеральных ведомств и губернаторы регионов ДФО, в том числе глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он предложил поддержать подобные районы отдельными квотами в рамках больших федеральных программ.
«На наш взгляд, для того, чтобы эти территории были привлекательными, нужны дополнительные меры. Мы предлагаем поддержать приграничные территории отдельными квотами в рамках больших федеральных программ. Есть, например, программа развития сельских территорий, программа по формированию комфортной городской среды, по
Как сообщает
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что необходимо обеспечить комфортный уровень жизни населения, сформировать условия для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств. Однако пока не завершено развитие инфраструктуры, не оптимизированы транспортные расходы, не снижена стоимость энергоресурсов.
«Развитие дальневосточных приграничных регионов является важным фактором обеспечения национальной безопасности. Это связано со спецификой международных связей и приграничного сотрудничества, необходимостью реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, в том числе по интеграции со странами