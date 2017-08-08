Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для приграничных территорий

В Якутске Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл выездное совещание по вопросам реализации на Дальнем Востоке программ развития приграничных территорий. В работе приняли участие представители федеральных ведомств и губернаторы регионов ДФО, в том числе глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он предложил поддержать подобные районы отдельными квотами в рамках больших федеральных программ.

«На наш взгляд, для того, чтобы эти территории были привлекательными, нужны дополнительные меры. Мы предлагаем поддержать приграничные территории отдельными квотами в рамках больших федеральных программ. Есть, например, программа развития сельских территорий, программа по формированию комфортной городской среды, по государственно-частному партнёрству и так далее. Мы предлагаем, чтобы для приграничных территорий предусматривалось отдельное финансирование в пределах этих программ. Это позволит многие вопросы решать более оперативно, делать жизнь там более комфортной», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

В Хабаровском крае к приграничным территориям отнесены пять муниципальных образований: Хабаровск, Бикинский, Вяземский, Хабаровский и имени Лазо районы. Причём большая часть населения края проживает именно в этих муниципальных образованиях.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, краевая программа развития данных территорий направлена на закрепление и привлечение населения, а также на поддержку инвестиций, в том числе совместных с Китаем. В числе крупных проектов, строительство защитных дамб, набережной в Хабаровске, реализация частных сельскохозяйственных и туристических проектов в районах.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что необходимо обеспечить комфортный уровень жизни населения, сформировать условия для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств. Однако пока не завершено развитие инфраструктуры, не оптимизированы транспортные расходы, не снижена стоимость энергоресурсов.