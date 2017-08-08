Польша отказалась закупать энергию с Белорусской АЭС, вспомнив Чернобыль

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Варшава не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Белоруссии АЭС и не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта, даже несмотря на оценки МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», — сказал министр.

«У нас другая точка зрения», — добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.