Польша отказалась закупать энергию с Белорусской АЭС, вспомнив Чернобыль
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в основе строящейся в Белоруссии АЭС «лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю».
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в основе строящейся в Белоруссии АЭС «лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю».
КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Варшава не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Белоруссии АЭС и не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта, даже несмотря на оценки МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», — сказал министр.
«У нас другая точка зрения», — добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными