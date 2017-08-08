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09:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Польша отказалась закупать энергию с Белорусской АЭС, вспомнив Чернобыль

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в основе строящейся в Белоруссии АЭС «лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Варшава не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Белоруссии АЭС и не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта, даже несмотря на оценки МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», — сказал министр.

«У нас другая точка зрения», — добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

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