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09:57 (мск), источник: Tengrinews

Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил резкое падение тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. Как вы знаете, законодательный процесс в США примерно такой же как у нас — сначала принимает палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И, в принципе, наши рынки отреагировали на последнее — на подпись президента Трампа. В это время российский рынок уже знал о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно, что Трамп скорее всего подпишет этот закон и этот эффект был отыгран. Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, а у нас скачок был в два раза больше — примерно 10−11 тенге. На мой взгляд, это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась. А фундаментально макроэкономически ничего не произошло. Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо, у нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то что на нас влияет наибольшим образом», — заверил министр.

Напомним, 28 июля стало известно, что курс тенге не стал укрепляться вслед за нефтью и сохранился на уровне 326,48 тенге за доллар. 31 июля средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. 1 августа курс нацвалюты по отношению к доллару составил 330,43 тенге, а уже 2 августа обменники начали продавать доллар по 339 тенге, а позже по 343 тенге. Однако затем национальная валюта начала укрепляться.

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