Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил резкое падение тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил резкое падение тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. Как вы знаете, законодательный процесс в США примерно такой же как у нас — сначала принимает палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И, в принципе, наши рынки отреагировали на последнее — на подпись президента Трампа. В это время российский рынок уже знал о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно, что Трамп скорее всего подпишет этот закон и этот эффект был отыгран. Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, а у нас скачок был в два раза больше — примерно 10−11 тенге. На мой взгляд, это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась. А фундаментально макроэкономически ничего не произошло. Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо, у нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то что на нас влияет наибольшим образом», — заверил министр.
Напомним, 28 июля стало известно, что курс тенге не стал укрепляться вслед за нефтью и сохранился на уровне 326,48 тенге за доллар. 31 июля средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. 1 августа курс нацвалюты по отношению к доллару составил 330,43 тенге, а уже 2 августа обменники начали продавать доллар по 339 тенге, а позже по 343 тенге. Однако затем национальная валюта начала укрепляться.