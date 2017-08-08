Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге

«Если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. Как вы знаете, законодательный процесс в США примерно такой же как у нас — сначала принимает палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И, в принципе, наши рынки отреагировали на последнее — на подпись президента Трампа. В это время российский рынок уже знал о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно, что Трамп скорее всего подпишет этот закон и этот эффект был отыгран. Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, а у нас скачок был в два раза больше — примерно 10−11 тенге. На мой взгляд, это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась. А фундаментально макроэкономически ничего не произошло. Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо, у нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то что на нас влияет наибольшим образом», — заверил министр.