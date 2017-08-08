Суд оставил в силе регистрацию Шамиля Аляутдинова на довыборы в нижегородскую Думу

Источник: НИА-Нижний Новгород

Истцом выступал кандидат от КПРФ Рустам Досаев, ответчиком — ТИК Нижегородского района, заинтересованные лица — избирательная комиссия Нижнего Новгорода и Шамиль Аляутдинов. В качестве слушателя на заседании присутствовал кандидат по округу № 18 Станислав Прокопович («Единая Россия»), чью регистрацию также оспаривает кандидат от КПРФ.

Представитель «Единой России» заявил на суде, что партией при извещении о мероприятии по выдвижению кандидатов соблюдены все нормы закона, телефонограмма поступила 12 июля. «Цель уведомления — известить горизбирком, чтобы комиссия смогла направить на мероприятие своего представителя», — пояснил он.

Представитель истца в свою очередь отметил, что вопрос о форме уведомления в законодательстве действительно не содержится, однако ЦИК своим постановлением рекомендует извещать об этом в письменном виде, а телефонограммой — лишь в исключительных случаях. По его мнению, телефонограмму партии от 12 июля нельзя считать законным уведомлением, так как в журнале входящих телефонограмм отсутствует входящий номер. Он также отметил, что текст письменного заявления и телефонограммы расходятся.

По итогам рассмотрения дела суд принял решения отказать истцу и оставить регистрацию Аляутдинова в силе.

Как заявил НИА «Нижний Новгород» Рустам Досаев, оспаривать данное решение он, скорее всего, не будет.

Одномандатники от КПРФ в суде оспаривают регистрацию кандидатов от «ЕР» на довыборы в нижегородскую Думу по всем трем округам. Все иски поданы по одним и тем же основаниям: что представители «Единой России» опоздали со сроками уведомления избирательной комиссии.