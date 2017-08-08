Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Мусорные баки спрячут под землю
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Уникальные витрины Могадишо
10:43 (мск), источник: m24.ru

Эксперты прогнозируют высокую конкуренцию на муниципальных выборах в Москве

Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования.

Муниципальные выборы в столице станут самыми конкурентными за последние пять лет, сообщает ТАСС.

Читайте также
Власти Москвы выделили 1700 помещений для встреч кандидатов с избирателями

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) во вторник, 8 августа, презентуют доклад о том, как проходит кампания. По их мнению, кандидаты от партии «Единая Россия» обладают наибольшими шансами на победу.

Выборы советов депутатов состоятся 10 сентября в единый день голосования. В них примут участие 125 муниципалитетов — все районы Москвы, кроме Щукино и Троицкого административного округа. По результатам голосования будет замещено 1502 мандата.

Ранее сообщалось, что на выборах зарегистрированы 7665 кандидатов. Большинство из них выдвинуты партиями. Самовыдвиженцами стали всего 1,8 тысячи человек.

По оценкам специалистов, эти выборы будут отличаться высокой конкурентностью по сравнению с предыдущими, а также с муниципальными выборами в других регионах страны.

Комментарии
1
Любовь Севостьянова
На старте следующие казнокрады!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь