Эксперты прогнозируют высокую конкуренцию на муниципальных выборах в Москве

Муниципальные выборы в столице станут самыми конкурентными за последние пять лет, сообщает ТАСС.

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Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) во вторник, 8 августа, презентуют доклад о том, как проходит кампания. По их мнению, кандидаты от партии «Единая Россия» обладают наибольшими шансами на победу.

Выборы советов депутатов состоятся 10 сентября в единый день голосования. В них примут участие 125 муниципалитетов — все районы Москвы, кроме Щукино и Троицкого административного округа. По результатам голосования будет замещено 1502 мандата.

Ранее сообщалось, что на выборах зарегистрированы 7665 кандидатов. Большинство из них выдвинуты партиями. Самовыдвиженцами стали всего 1,8 тысячи человек.