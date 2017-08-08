Эксперты прогнозируют высокую конкуренцию на муниципальных выборах в Москве
Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования.
Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования.
Муниципальные выборы в столице станут самыми конкурентными за последние пять лет, сообщает ТАСС.
Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) во вторник, 8 августа, презентуют доклад о том, как проходит кампания. По их мнению, кандидаты от партии «Единая Россия» обладают наибольшими шансами на победу.
Выборы советов депутатов состоятся 10 сентября в единый день голосования. В них примут участие 125 муниципалитетов — все районы Москвы, кроме Щукино и Троицкого административного округа. По результатам голосования будет замещено 1502 мандата.
Ранее сообщалось, что на выборах зарегистрированы 7665 кандидатов. Большинство из них выдвинуты партиями. Самовыдвиженцами стали всего 1,8 тысячи человек.
По оценкам специалистов, эти выборы будут отличаться высокой конкурентностью по сравнению с предыдущими, а также с муниципальными выборами в других регионах страны.