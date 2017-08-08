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10:11 (мск), источник: Tengrinews

МВД РК: На сына Омирбека Жампозова заведено уголовное дело

Асылжан Жампозов подозревается в применении насилия в отношении прокурора, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: Tengrinews

«Уголовное дело в отношении Жампозова А. О. по факту применения насилия в отношении прокурора Целиноградского района зарегистрировано по статье 380 часть 1 УК РК и находится в производстве следственного управления ДВД Акмолинской области», — сообщили в пресс-службе МВД РК, отвечая на запрос редакции.

Напомним, 20 июля 2017 года у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Тогда огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района. Позже выяснилось, что нападавшим был Омирбек Жампозов, проходивший ранее в качестве подсудимого в уголовном деле по обвинению в растрате госсредств. Его тело было найдено недалеко от места происшествия. По данным правоохранительных органов, мужчина совершил самоубийство. По версии следствия, Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на сумму 620 миллионов тенге.

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