Красноярский край сделают благоприятным для бизнеса и инвестиций

Источник: Reuters

В Красноярском крае улучшат условия для предпринимательской деятельности. В правительстве региона рассмотрели и утвердили план реализации проекта по улучшению инвестиционного климата.

Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев, ключевая цель проекта — создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение позиций Красноярского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2018 году.

Приоритетный проект стал самым масштабным за последние годы и насчитывает более 100 участников. Сводный план включает в себя 265 мероприятий по таким важнейшим направлениям, как сокращение сроков получения разрешений на строительство, присоединение к электрическим сетям, к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, существенные усилия участников проекта направят на снижение административной нагрузки на бизнес в рамках организации контрольно-надзорной деятельности, а также повышение эффективности процедур по регистрации предприятий и выдаче различных лицензий.

Также важнейшим блоком мероприятий приоритетного проекта станет усиление работы с инвесторами и развитие механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.

«Приоритетный проект будет реализован в период с 2017 по 2019 года и позволит повысить конкурентоспособность края, создать на его территории комфортный инвестиционный климат, обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в экономику региона, в том числе в развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, — подчеркнул Михаил Васильев. — Кроме того, выполнение запланированных мероприятий приведёт к снижению административных барьеров для ведения бизнеса в регионе, а также позволит повысить эффективность государственного и муниципального управления».

Утвержденный проект получил одобрение у экспертного и бизнес-сообщества.

«Направленность приоритетного проекта на создание комфортных условий для предпринимателей, конечно же, заслуживает положительной, высокой оценки. В первую очередь отмечу, очень тщательную проработку вопросов, касающихся оформления прав на объекты недвижимости, земельные участки, кадастровые работы, получения разрешения на строительство. По моему мнению, по оценкам предпринимательского сообщества, если все запланированные мероприятия будут реализованы, то мы очевидно продвинемся вперед», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Русских.