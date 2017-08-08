Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
10:42 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край сделают благоприятным для бизнеса и инвестиций

Приоритетный проект по привлечению инвестиций сегодня утвердили в региональном правительстве.

Источник: Reuters

В Красноярском крае улучшат условия для предпринимательской деятельности. В правительстве региона рассмотрели и утвердили план реализации проекта по улучшению инвестиционного климата.

Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев, ключевая цель проекта — создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение позиций Красноярского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2018 году.

Приоритетный проект стал самым масштабным за последние годы и насчитывает более 100 участников. Сводный план включает в себя 265 мероприятий по таким важнейшим направлениям, как сокращение сроков получения разрешений на строительство, присоединение к электрическим сетям, к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, существенные усилия участников проекта направят на снижение административной нагрузки на бизнес в рамках организации контрольно-надзорной деятельности, а также повышение эффективности процедур по регистрации предприятий и выдаче различных лицензий.

Также важнейшим блоком мероприятий приоритетного проекта станет усиление работы с инвесторами и развитие механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.

«Приоритетный проект будет реализован в период с 2017 по 2019 года и позволит повысить конкурентоспособность края, создать на его территории комфортный инвестиционный климат, обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в экономику региона, в том числе в развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, — подчеркнул Михаил Васильев. — Кроме того, выполнение запланированных мероприятий приведёт к снижению административных барьеров для ведения бизнеса в регионе, а также позволит повысить эффективность государственного и муниципального управления».

Утвержденный проект получил одобрение у экспертного и бизнес-сообщества.

«Направленность приоритетного проекта на создание комфортных условий для предпринимателей, конечно же, заслуживает положительной, высокой оценки. В первую очередь отмечу, очень тщательную проработку вопросов, касающихся оформления прав на объекты недвижимости, земельные участки, кадастровые работы, получения разрешения на строительство. По моему мнению, по оценкам предпринимательского сообщества, если все запланированные мероприятия будут реализованы, то мы очевидно продвинемся вперед», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Русских.

Инвестиционный климат — это совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Известный рок-музыкант попал в аварию в Красноярске
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь