В Иркутском районе открывается горячая линия по выборам

На вопросы о выборном процессе ответят специалисты администрации и территориально-избирательной комиссии Иркутского района по телефонам: 8 (3952) 718−019, 718−078 и 718−160.

Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование стартует 6 сентября. На должности глав населённых пунктов в Иркутском районе претендуют 89 официально зарегистрированных кандидатов. В среднем на место главы поселения претендуют восемь человек, что является рекордным показателем по сравнению с выборами прошлых лет. На выборы депутатов местных дум выдвинулось 500 человек, из них 360 официально зарегистрированы.