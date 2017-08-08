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10:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Почти всех желающих стать мэром в Иркутской области зарегистрировали

В Иркутской области завершается регистрация кандидатов на выборах мэров, назначенных на 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Источник: Reuters

По данным на 8 августа, на выборах мэра Усолья-Сибирского зарегистрированы следующие кандидаты: Роман Габов (КПРФ), Владимир Етоев (Российская партия пенсионеров за справедливость), Леонид Карнаухов (Партия ветеранов России), Вадим Кучаров (ЛДПР), Валерий Тетерин («Российский общенародный союз»), Максим Торопкин («Единая Россия»).

Зарегистрированными кандидатами на должность мэра Жигаловского района являются все восемь человек: самовыдвиженцы — Николай Безродных, Никита Недаболюк, Айк Товмасян, Максим Тюменцев, Олег Ухов, а также Александр Ситников (ЛДПР), Георгий Зарукин («Гражданская Платформа»), Игорь Федоровский (ЕР).

Продолжают предвыборную борьбу все шесть претендентов на должность мэра Тулунского района: Михаил Гильдебрант (ЕР), Сергей Зарубин («Гражданская Платформа»), Виктор Харлампьев («Справедливая Россия»), Сергей Маринов, Владимир Топчий и Валерий Холопкин (самовыдвиженцы).

Участвуют в выборах мэра Слюдянского района Андрей Должиков (ЕР), Александр Сачков (ГП), Мария Фурман («Города России»), Алексей Шульц (КПРФ). Одному самовыдвиженцу отказано, отменено выдвижение представителя партии «Справедливая Россия».

На выборах мэра Усольского района зарегистрированы Виталий Матюха (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Татаринов.

В Бодайбинском районе одному претенденту отказано в регистрации, остальные зарегистрированы Евгений Юмашев (ЕР), Виталий Симонов (ЛДПР), Антонина Захарова, Виталий Путырский, Аширмамед Бердыев (самовыдвиженцы).

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