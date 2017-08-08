Аксенов представил нового ректора Крымского федерального университета

— Накануне мы общались с Андреем Павловичем, — рассказ глава Крыма членам наблюдательного совета. — Уверен, что совместными усилиями мы сможем выстроить такой формат взаимодействия, который положительно отразится в первую очередь на студентах. Более того, мы договорились о расширении взаимодействия КФУ с правительством Крыма. Считаю, что новые подходы в работе позволят нам более успешно достичь главной задачи — обеспечить выпускников университета работой.

Общий вектор развития КФУ не изменится, однако амбициозные задачи, в том числе и обозначенные в федеральной целевой программе и одобренной правительство РФ программе развития КФУ, будут выполнены в срок.

— Кроме того, более детально изучим возможности вуза в части реализации государственных программ на полуострове в части подготовки кадров для отраслей народного хозяйства и органов госвласти, — считает Аксенов. — Мы должны создать такие условия и мотивацию для выпускников, чтобы лучшие молодые специалисты оставались работать в республике. Это основная цель, и мы ее будем достигать. Желаю рабочему коллективу КФУ и студентам удачи!

Андрей Фалалеев родился 9 февраля 1972 года. В 1993 году он с отличием закончил Севастопольский приборостроительный институт (ныне СевГУ), а в 2015-м занял пост проректора по научной работе и инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета.

Таким образом, почти 22 года Фалалеев посвятил СевГУ. Его силами издан учебник, две монографии и более 70 научных работ, создан инжиниринговый центр «Изделия микро- и наноэлектроники». Фалалеев разрабатывал и координировал программы двойных магистерских дипломов по инженерным специальностям с британскими университетами. Среди них — Оксфорд Брукс, Глиндор, Страт Клайд. Представлял Агентство стратегических инициатив, администрировал европейские образовательные проекты и создал студенческий Start up клуб.

Нового ректора уже поздравил с назначением ректор СевГУ Владимир Нечаев.