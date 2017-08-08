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11:05 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов представил нового ректора Крымского федерального университета

Глава Республики Крым Сергей Аксенов представил наблюдательному совету Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского исполняющего обязанности ректора Андрея Фалалеева. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Одновременно подписан приказ об освобождении от занимаемой должности экс-ректора Сергея Донича.

— Накануне мы общались с Андреем Павловичем, — рассказ глава Крыма членам наблюдательного совета. — Уверен, что совместными усилиями мы сможем выстроить такой формат взаимодействия, который положительно отразится в первую очередь на студентах. Более того, мы договорились о расширении взаимодействия КФУ с правительством Крыма. Считаю, что новые подходы в работе позволят нам более успешно достичь главной задачи — обеспечить выпускников университета работой.

Общий вектор развития КФУ не изменится, однако амбициозные задачи, в том числе и обозначенные в федеральной целевой программе и одобренной правительство РФ программе развития КФУ, будут выполнены в срок.

— Кроме того, более детально изучим возможности вуза в части реализации государственных программ на полуострове в части подготовки кадров для отраслей народного хозяйства и органов госвласти, — считает Аксенов. — Мы должны создать такие условия и мотивацию для выпускников, чтобы лучшие молодые специалисты оставались работать в республике. Это основная цель, и мы ее будем достигать. Желаю рабочему коллективу КФУ и студентам удачи!

Андрей Фалалеев родился 9 февраля 1972 года. В 1993 году он с отличием закончил Севастопольский приборостроительный институт (ныне СевГУ), а в 2015-м занял пост проректора по научной работе и инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета.

Таким образом, почти 22 года Фалалеев посвятил СевГУ. Его силами издан учебник, две монографии и более 70 научных работ, создан инжиниринговый центр «Изделия микро- и наноэлектроники». Фалалеев разрабатывал и координировал программы двойных магистерских дипломов по инженерным специальностям с британскими университетами. Среди них — Оксфорд Брукс, Глиндор, Страт Клайд. Представлял Агентство стратегических инициатив, администрировал европейские образовательные проекты и создал студенческий Start up клуб.

Нового ректора уже поздравил с назначением ректор СевГУ Владимир Нечаев.

— Я убежден, что его профессиональный опыт, энергия и несомненные организаторские способности позволят добиться значительных достижений на этом ответственном и высоком посту, — сказал Нечаев. — Уверен, наше сотрудничество станет еще более тесным и плодотворным.

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