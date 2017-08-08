Полтавченко понизил главу комитета имущественных отношений
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволил с поста главы комитета по имущественным отношениям Александра Семчукова.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволил с поста главы комитета по имущественным отношениям Александра Семчукова.
Об этом в «Твиттере» 8 августа сообщает
Как говорится в опубликованном им документе, основанием для увольнения стало личное заявление. После увольнения с должности председателя Полтавченко назначил бывшего главу КИО на должность зампреда.
«На должность
Причину такой перестановки
Ранее Законодательное собрание Петербурга утвердило новый должностной перечень Смольного. В частности, депутаты разрешили одному