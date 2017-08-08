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11:36 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко понизил главу комитета имущественных отношений

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволил с поста главы комитета по имущественным отношениям Александра Семчукова.

Об этом в «Твиттере» 8 августа сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

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Как говорится в опубликованном им документе, основанием для увольнения стало личное заявление. После увольнения с должности председателя Полтавченко назначил бывшего главу КИО на должность зампреда.

«На должность вице-губернатора-председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович», — добавил Кибитов.

Причину такой перестановки пресс-секретарь губернатора не поясняет.

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Ранее Законодательное собрание Петербурга утвердило новый должностной перечень Смольного. В частности, депутаты разрешили одному вице-губернатору совмещать эту должность с постом главы районной администрации или главы комитета.

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