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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

На отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением Путина

В ночь на 8 августа на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина. акция была организована художником Робином Беллом. На фотографиях, размещенных в Twitter, читаются фразы на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»).

Видео в своем Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл. На кадрах читается фраза на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»), а также надпись по-русски «Крепись, братан».

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Издание Business Insider связало проведение акции с новым этапом возможного вмешательства России в американские выборы — формированием большого жюри присяжных.

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