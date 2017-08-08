На отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением Путина
В ночь на 8 августа на фасаде отеля Trump SoHo в
В ночь на 8 августа на фасаде отеля Trump SoHo в
Видео в своем Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл. На кадрах читается фраза на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»), а также надпись
Издание Business Insider связало проведение акции с новым этапом возможного вмешательства России в американские выборы — формированием большого жюри присяжных.