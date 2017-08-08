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12:08 (мск), источник: Newslab.ru

Полиция оправдалась за сорванную встречу Речицкого и норильского ЖКХ-активиста

Житель северного города пожаловался на действия полицейских, которые якобы специально подстроили обыск, чтобы он не попал на прием к их руководителю и не смог рассказать ему о преступлениях.

Источник: РИА "Новости"

В полиции Красноярского края отчитались о результатах проверки информации СМИ о том, что жителя Норильска якобы намеренно не пустили на прием к начальнику главка Александру Речицкому. Мужчина пожаловался журналистам на бесчинства полицейских, но те в ответ заявили, что не нарушали закон.

Инцидент произошел в июле. Норильский ЖКХ-активист заранее записался на личный прием к главе краевой полиции, которому хотел рассказать о коррупционных нарушениях в сфере ЖКХ. Но ему не удалось это сделать, так как по пути на встречу его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Мужчине пришлось пройти длительную процедуру досмотра. При этом норильчанин уверял, что изначально полицейские не представились и даже не объяснили ему причину задержания. Он решил, что они специально устроили досмотр, чтобы сорвать его встречу с главой полиции.

Однако полицейские уверяют, что действовали в рамках закона, так как к ним действительно поступило сообщение о том, что этот человек мог совершить преступление. О чем именно идет речь, там не уточняют. «По данному факту была назначена служебная проверка, в ходе которой факты умышленных действий сотрудников Отдела в целях воспрепятствования гражданина в личном приеме не подтвердились. Гражданина повторно пригласили на личный прием к начальнику краевого главка. Их встреча состоялась. Александр Речицкий выслушал жителя Норильска и пообещал проверить озвученную им информацию», — рассказали 8 августа в пресс-службе ведомства.

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