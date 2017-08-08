Полиция оправдалась за сорванную встречу Речицкого и норильского ЖКХ-активиста

Источник: РИА "Новости"

В полиции Красноярского края отчитались о результатах проверки информации СМИ о том, что жителя Норильска якобы намеренно не пустили на прием к начальнику главка Александру Речицкому. Мужчина пожаловался журналистам на бесчинства полицейских, но те в ответ заявили, что не нарушали закон.

Инцидент произошел в июле. Норильский ЖКХ-активист заранее записался на личный прием к главе краевой полиции, которому хотел рассказать о коррупционных нарушениях в сфере ЖКХ. Но ему не удалось это сделать, так как по пути на встречу его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Мужчине пришлось пройти длительную процедуру досмотра. При этом норильчанин уверял, что изначально полицейские не представились и даже не объяснили ему причину задержания. Он решил, что они специально устроили досмотр, чтобы сорвать его встречу с главой полиции.