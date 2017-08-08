Пакет документов о стимулировании деловой инициативы будет подготовлен к 1 октября

Источник: Reuters

«К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», — сказал Александр Лукашенко.

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Президент отметил, что все излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей.

«Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую», — заявил глава государства.

Планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов. Александр Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них.