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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Пакет документов о стимулировании деловой инициативы будет подготовлен к 1 октября

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, поручил к октябрю подготовить пакет соответствующих документов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», — сказал Александр Лукашенко.

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Президент отметил, что все излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей.

«Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую», — заявил глава государства.

Планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов. Александр Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них.

«Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться», — подчеркнул Президент.

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