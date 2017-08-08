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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге не хотят возрождать вытрезвители

Ранее с такой инициативой выступил психиатр-нарколог из Минздрава.

Источник: Комсомольская правда

Россия во всю готовится к Чемпионату мира по футболу. Волк «Забивака» мелькает все чаще, новые стадионы уже принимают спортсменов, а для комфортного пребывания болельщиков возводят новые гостиницы. А в будущем планируют и распахнуть двери забытых вытрезвителей.

Пьянству — бой

Познакомить гостей мундиаля с особенностями русской борьбы с алкоголем предложил психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Он заявил, что в первую очередь вытрезвители появятся в городах, где пройдут матчи первенства. Причина — «неизбежно пьяные болельщики».

 Мы выставим туда свои посты — или фельдшерские, или врачебные — с тем, чтобы не пропустить какие-то серьезные заболевания или осложнения, вызванные опьянением. И что самое главное, будем мотивировать больных на отказ от такого опасного употребления алкоголя.
Евгений Брюн
Психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ

Кто займется гуляками подшофе и придется ли платить за услуги неизвестно.

В Питере — культурно пить

Пока Минздрав совместно с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом продумывает эти и другие нюансы, в администрации Петербурга к «трезвой» идее отнеслись скептически. О том, что Северная столицы справится с принявшими на грудь болельщиками без спецучреждений, заявила вице-губернатор города Анна Митянина. Действительно, чем можно удивить город, негласный девиз которого «в Питере — пить»?

На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется.
Анна Митянина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Также она отметила, что в городе на Неве достаточно медицинских учреждений, которые в случае разгульного пьянства готовы принять удар на себя.

Кстати

В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006 году — 608. Систему, подведомственную МВД, ликвидировали шесть лет назад. Пребывание в учреждении, где пьяные получали койку и холодный душ, обходилось в среднем в 100 рублей. Теперь алкоголиков с улиц доставляют в больницы или в отделения полиции.

Мнение эксперта

Я понимаю нашего главного нарколога. Все эти пьяные фанаты выйдут на улицу, чем будут представлять серьезную опасность для тех мирных горожан, которые к футболу относятся сдержано. Это большая социальная проблема, которую нужно решать. У меня нет готового рецепта, как вытрезвители должны работать. Дьявол кроется в деталях. В тех вытрезвителях, которые работали в советское время при МВД, ничего хорошего не было. Там люди часто получали травмы, процветала социальная дискриминация. Можно было бы перенять опыт коллег из Финляндии, где такими людьми занимаются медики.
Олег Гончаров
Психиатр-нарколог
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