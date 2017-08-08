В Петербурге не хотят возрождать вытрезвители

Источник: Комсомольская правда

Россия во всю готовится к Чемпионату мира по футболу. Волк «Забивака» мелькает все чаще, новые стадионы уже принимают спортсменов, а для комфортного пребывания болельщиков возводят новые гостиницы. А в будущем планируют и распахнуть двери забытых вытрезвителей.

Пьянству — бой

Познакомить гостей мундиаля с особенностями русской борьбы с алкоголем предложил психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Он заявил, что в первую очередь вытрезвители появятся в городах, где пройдут матчи первенства. Причина — «неизбежно пьяные болельщики».

Мы выставим туда свои посты — или фельдшерские, или врачебные — с тем, чтобы не пропустить какие-то серьезные заболевания или осложнения, вызванные опьянением. И что самое главное, будем мотивировать больных на отказ от такого опасного употребления алкоголя. Евгений Брюн Психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ

Кто займется гуляками подшофе и придется ли платить за услуги неизвестно.

В Питере — культурно пить

Пока Минздрав совместно с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом продумывает эти и другие нюансы, в администрации Петербурга к «трезвой» идее отнеслись скептически. О том, что Северная столицы справится с принявшими на грудь болельщиками без спецучреждений, заявила вице-губернатор города Анна Митянина. Действительно, чем можно удивить город, негласный девиз которого «в Питере — пить»?

На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется. Анна Митянина Вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Также она отметила, что в городе на Неве достаточно медицинских учреждений, которые в случае разгульного пьянства готовы принять удар на себя.

Кстати

В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006 году — 608. Систему, подведомственную МВД, ликвидировали шесть лет назад. Пребывание в учреждении, где пьяные получали койку и холодный душ, обходилось в среднем в 100 рублей. Теперь алкоголиков с улиц доставляют в больницы или в отделения полиции.

Мнение эксперта