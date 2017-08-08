В Петербурге не хотят возрождать вытрезвители
Ранее с такой инициативой выступил
Ранее с такой инициативой выступил
Россия во всю готовится к Чемпионату мира по футболу. Волк «Забивака» мелькает все чаще, новые стадионы уже принимают спортсменов, а для комфортного пребывания болельщиков возводят новые гостиницы. А в будущем планируют и распахнуть двери забытых вытрезвителей.
Пьянству — бой
Познакомить гостей мундиаля с особенностями русской борьбы с алкоголем предложил
Мы выставим туда свои посты — или фельдшерские, или врачебные — с тем, чтобы не пропустить какие-то серьезные заболевания или осложнения, вызванные опьянением. И что самое главное, будем мотивировать больных на отказ от такого опасного употребления алкоголя.
Кто займется гуляками подшофе и придется ли платить за услуги неизвестно.
В Питере — культурно пить
Пока Минздрав совместно с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом продумывает эти и другие нюансы, в администрации Петербурга к «трезвой» идее отнеслись скептически. О том, что Северная столицы справится с принявшими на грудь болельщиками без спецучреждений, заявила
На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется.
Также она отметила, что в городе на Неве достаточно медицинских учреждений, которые в случае разгульного пьянства готовы принять удар на себя.
Кстати
В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006 году — 608. Систему, подведомственную МВД, ликвидировали шесть лет назад. Пребывание в учреждении, где пьяные получали койку и холодный душ, обходилось в среднем в 100 рублей. Теперь алкоголиков с улиц доставляют в больницы или в отделения полиции.
Мнение эксперта
Я понимаю нашего главного нарколога. Все эти пьяные фанаты выйдут на улицу, чем будут представлять серьезную опасность для тех мирных горожан, которые к футболу относятся сдержано. Это большая социальная проблема, которую нужно решать. У меня нет готового рецепта, как вытрезвители должны работать. Дьявол кроется в деталях. В тех вытрезвителях, которые работали в советское время при МВД, ничего хорошего не было. Там люди часто получали травмы, процветала социальная дискриминация. Можно было бы перенять опыт коллег из Финляндии, где такими людьми занимаются медики.