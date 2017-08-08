«Продавшихся» мэру красноярских «Патриотов России» исключили из партии

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Трех депутатов Красноярского горсовета от «Патриотов России» исключили из партии. Также в ближайшее время их исключат из фракции в городском парламенте. Об этом сообщили в краевом отделении «Патриотов».

Речь идет о Нине Михалевой, Валерие Быкове и Валентине Шевелевой, которые, при содействии мэра города Эдхама Акбулатова, заняли руководящие посты в муниципальных предприятиях Красноярска.

По словам руководителя краевого отделения «Патриотов России» Ивана Серебрякова, это решение было принято еще в конце мая — сразу после того как в партии узнали, что эти депутаты ведут переговоры с мэром, обещая поддержку ему и инициативам «Единой России».

«С исключением из фракции решили повременить до окончания парламентских каникул, — говорит Серебряков, — как только горсовет выйдет из отпуска, ее (фракции) руководитель подаст все необходимые документы».

Комментируя свое исключение Нина Михалева заявила, что ничего не знает о подкупах со стороны мэра и не понимает мотивов бывших уже коллег по политическому лагерю.

«Если партия решила, что говорить то, что думаешь, это предательство, то пусть так и будет, — и добавила, — я вообще не вижу партии (“Патриоты России” — прим.ред) — это партия-однодневка, живущая от выборов до выборов».

О кризисе внутри фракции «Патриотов» в горсовете говорит и политолог Александр Чернявский.

«Исключение этих трех депутатов означает фактическое фиаско партии в городском парламенте», — говорит он.

Скандал вокруг назначений депутатов-оппозиционеров на высокие посты в муниципальных предприятиях вышел за рамки Красноярска 31 июля, когда активистка молодежного движения Дарья Тарбеева на форуме «Территория смыслов на Клязьме» спросила секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова об отмене прямых выборов мэров и действиях красноярского градоначальника.