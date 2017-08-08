«Продавшихся» мэру красноярских «Патриотов России» исключили из партии
Трех депутатов Красноярского горсовета от «Патриотов России» исключили из партии и скоро исключат из фракции.
Трех депутатов Красноярского горсовета от «Патриотов России» исключили из партии и скоро исключат из фракции.
Трех депутатов Красноярского горсовета от «Патриотов России» исключили из партии. Также в ближайшее время их исключат из фракции в городском парламенте. Об этом сообщили в краевом отделении «Патриотов».
Речь идет о Нине Михалевой, Валерие Быкове и Валентине Шевелевой, которые, при содействии мэра города Эдхама Акбулатова, заняли руководящие посты в муниципальных предприятиях Красноярска.
По словам руководителя краевого отделения «Патриотов России» Ивана Серебрякова, это решение было принято еще в конце мая — сразу после того как в партии узнали, что эти депутаты ведут переговоры с мэром, обещая поддержку ему и инициативам «Единой России».
«С исключением из фракции решили повременить до окончания парламентских каникул, — говорит Серебряков, — как только горсовет выйдет из отпуска, ее (фракции) руководитель подаст все необходимые документы».
Комментируя свое исключение Нина Михалева заявила, что ничего не знает о подкупах со стороны мэра и не понимает мотивов бывших уже коллег по политическому лагерю.
«Если партия решила, что говорить то, что думаешь, это предательство, то пусть так и будет, — и добавила, — я вообще не вижу партии (“Патриоты России” — прим.ред) — это
О кризисе внутри фракции «Патриотов» в горсовете говорит и политолог Александр Чернявский.
«Исключение этих трех депутатов означает фактическое фиаско партии в городском парламенте», — говорит он.
Скандал вокруг назначений
«Если есть такие факты, то передайте их мне, и мы сделаем соответствующий запрос», — ответил Неверов.