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12:57 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на перемены

По словам главы центра Валерия Федорова, сейчас в России наблюдается новая фаза — «неуверенность в завтрашнем дне».

Источник: РИА "Новости"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 8 августа. /ТАСС/. Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

В ходе выступления на тему «Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее» Федоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза — «неуверенность в завтрашнем дне».

Такая фаза, по словам главы ВЦИОМ, является «опасной», так как «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше».

«В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены», — заявил он, отметив, что «сегодня запрос на стабильность уходит на периферию».

Глава ВЦИОМ считает, что сегодня политическая борьба в России «идет за то, чей образ перемен возобладает».

Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ
Валерий Федоров
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

«Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», — добавил он.

Комментарии
3
Анжелика Петрик
Короче говоря. Как бы вы граждане-господа не возвущались. Как бы вы не били себя, в порыве праведного гнева, ушами по щекам. Итог выворов заранее предрешен......
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Леонид Барковский
А были сомнения?))))
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Леонид Барковский
"Бить будете?" - "Нет, воспитывать" (с)
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