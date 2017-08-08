ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на перемены

Источник: РИА "Новости"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 8 августа. /ТАСС/. Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

В ходе выступления на тему «Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее» Федоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза — «неуверенность в завтрашнем дне».

Такая фаза, по словам главы ВЦИОМ, является «опасной», так как «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше».

«В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены», — заявил он, отметив, что «сегодня запрос на стабильность уходит на периферию».

Глава ВЦИОМ считает, что сегодня политическая борьба в России «идет за то, чей образ перемен возобладает».

Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ Валерий Федоров Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)