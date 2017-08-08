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12:09 (мск), источник: Интерфакс

Великобритания отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

В конце июля Лондону и Брюсселю не удалось достичь прогресса в ходе первого раунда переговоров по Brexit.

Источник: AP 2017

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить компенсации на сумму до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед Европейским союзом, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

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«Что касается этой цифры — мы ее не признаем», — цитирует неназванного представителя издание Deutsche Welle.

В минувшие выходные The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщила, что Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 36 млрд фунтов для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.

В конце июля Лондону и Брюсселю не удалось достичь прогресса в ходе первого раунда переговоров по Brexit. Как сообщала The Sunday Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства, Брюссель настаивает на 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма — ближе к 30 млрд евро.

Между тем британцы все меньше верят в успех переговорной стратегии правительства по выходу из ЕС.

Согласно опросу общественного мнения социологического института ORB, 61% британцев не согласны с тем, как Мэй проводит переговоры. В июле недовольство ее действиями по Brexit высказывали 56%, а в июне — 46% респондентов.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9% его участников проголосовали за Brexit. 29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что сам процесс будет длиться как минимум два года.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
9
Леонид Барковский
Иван, простите Бога ради,но вынужден проститься с Вами до вечера. К сожалению. мой рабочий день еще не окончен. Я не прощаюсь.
Как всегда, с уважением, Леонид
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Леонид Барковский
И тут опять же соглашусь. И посмотрите на историю с Каталонией, это пока не получилось... И разговоры о том, что должен быть ЕС "двух скоростей". Все это признаки накопившихся системных проблем. Но, что касается Британии и ее граждан - только в ЕС живет и работает не одна сотня тысяч (на Кипре только под сотню)британцев, которые автоматом теряют право на работу, ограничиваются в праве на проживание и привезут свою безработицу, вместе с долгами по кредитам, ипотекам и тп, не куда-то а в метрополию. А там тоже, их не ждут особо. Вот тут то, как Вы правильно сказали, "...а там его уже не остановишь..." Лучше и не скажешь. А это одна из тех проблем, о которых во время референдума британцы не думали. Они привыкли, что их паспорт - пропуск в рай. Ан нет. Теперь - нет.
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Иван Петров
Тут ещё важен прецедент. В той же Великобритании слышны разговоры (пока разговоры) об отделении той же Шотландии. Да и Германии с Францией надоест когда-нибудь кормить маленьких, нищих, но крайне амбициозных членов ес. А тут ещё беженцы с юга и безвизовая саранча с востока...
А как говорил бессмертный классик: «…колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь…»
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Вести. Экономика. Brexit в рассрочку: Британия собирается биться за каждый цент
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