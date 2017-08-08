Эквадорский Ленин решил продать самолет и машины ради бедняков

Источник: AFP 2017

В частности, Морено заявил, что правительство выставляет на продажу один из двух самолетов, предназначенных для перелетов высших должностных лиц государства. Также с молотка пойдут дорогие автомобили из президентского гаража. Кроме того, объявлено о сокращении зарплат государственных служащих на 10 процентов, и о распродаже активов государственной компании Inmobilar.

По словам эквадорского лидера, вырученные средства будут направлены на реализацию проекта «Дом для всех» — программы создания рабочих мест и защиты малоимущих слоев населения.