В мэрии Сочи назначен новый начальник управления ГО и защиты населения
Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи стал
Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи стал
«Он имеет большой опыт работы в МЧС и сможет справиться с поставленными задачами», — представил руководителя глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании 8 августа.
По словам мэра, среди задач управления — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, а также решение задач по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Ранее эту должность занимал Владимир Кондратенко.