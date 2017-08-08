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13:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В мэрии Сочи назначен новый начальник управления ГО и защиты населения

Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи стал генерал-лейтенант внутренней службы Александр Агафонов.

Источник: ЮГА.ру

«Он имеет большой опыт работы в МЧС и сможет справиться с поставленными задачами», — представил руководителя глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании 8 августа.

По словам мэра, среди задач управления — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, а также решение задач по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Ранее эту должность занимал Владимир Кондратенко.

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