В мэрии Сочи назначен новый начальник управления ГО и защиты населения

«Он имеет большой опыт работы в МЧС и сможет справиться с поставленными задачами», — представил руководителя глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании 8 августа.

По словам мэра, среди задач управления — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, а также решение задач по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.